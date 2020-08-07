تبون أعطى تعليمات صارمة للتكفل بسكان ميلة وسد بني هارون لم تلحقه أي أضرار

فيما تنقل وزيرا الداخلية والتضامن الى ذات الولاية جراد يكشف :

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة للحكومة للتكفل بكل احتياجات سكان ميلة التي تعرض أمس الجمعة لزلزال بقوة4.5 درجة على سلم ريشتر وتنفيذا لهذه التعليمات تنقل على جناح السرعة كل من وزير الداخلية ووزيرة التضامن الى ذات الولاية للوقوف على تطبيق تعليمات الرئيس تبون في الميدان .

وصرح الوزير الأول عبد العزيز جراد للتلفزيون العمومي ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اعطى تعليمات صارمة للتكفل بسكان ميلة وفي نفس الاطار أمر رئيس الجمهورية، كل من وزير الداخلية كمال بلجود ووزيرة التضامن مريم كريكو بالتنقل الى ولاية ميلة، ومعاينة الخسائر المسجلة واحتياجات سكانها

كما طمان الوزير عبد العزيز جراد في نفس التصريح بعدم تعرض سد المياه بني هارون الى أضرار من هذه الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلة كما اكد بعدم وجود خسائر بشرية، الا بعض الخسائر المادية حسب ماكشف عنه رئيس الجهاز التنفيذي تقييمها والإسراع في حل المشاكل الأخرى على ترميم الطرقات المتضررة، والإسراع في مساعدة من تضررت سكناتهم الفردية او الجماعية وتنفيذا لنفس التعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية أكد الوزير الاول أنه سيبقى على اتصال مع السلطات المحلية لولاية ميلة، من أجل تسجيل كل مستجدات والمطالب والانشغالات

ب.ع