تبون:”حذاري هناك اجندة لضرب استقرار الجزائر ولا رجوع في الحرب على بقايا العصابة “

اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء انه لا رجوع في الحرب على بقايا العصابة التي نهبت أموال الشعب الجزائري في السنوات الأخيرة , كما حذر من سيناريو واجندة لضرب استقرار الوطن من خلال افتعال أحداث قطع الماء والكهرباء على مواطني بعض المناطق في عز الصيف وجو العيد معترفا وهو سيناريو مخطط له حسبه, وطالب الولاة بالتحضير لاستفتاء شعبي عن الدستور الجديد الذي يتم حاليا طبع كافة المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية .

حذر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بلغة صريحة في خطاب ألقاها خلال اشرافه على اجتماع الحكومة بالولاة من مخطط لضرب استقرار البلاد وإشاعة الفتنة من خلال الترويج لاشاعات على غرار الترويج لوصف ” المظلومين ” لمن نهب المال الجزائري وهو في السجن مؤكدا في هذا السياق ان الحرب على بقايا العصابة التي يستعمل مالها الفاسد الأن في محاولة استمالة المواطنين الضعفاء لارجعة فيها , وأبرز الرئيس أن القرار الذي اتخذه امس بتوقيف المسؤولين المحليين المتقاعسين في رفع الغبن عن المواطن بتنفيذ توجيهات مجالس الوزراء وقررات الحكومة ماهو الا بداية في إشارة الى وجود قرارات مماثلة في قادم الأيام , مبرزا ان هذه القضية تجري بشانها تحقيقيات وتحريات معمقة لمعرفة كافة ملابسات هذا التقصير مشيرا الى ان الجزائر الجديدة التي يتم بناءها تحاتج لسلوكات جديدة ينسجم فيها القول مع العمل على أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يلم شمل الجميع ويزرع الأمل في مستقبل اكبر .

وبهذه المناسبة وده رئيس الجمهورية رسائل سياسية مشفرة لدعاة المرحلة الانتقالية والمستعينين بالخارج من اجل إشاعة حالة عدم الاستقرار بالبلاد بالتأكيد على ان القطار انطلق ومستحيل ان يعود الى الوراء مبرزا في هذا السياق ان اكثر من 80 بالمائة من المواطنين حامدون الله على نعم الامن والاستقرار خاصة وانه كما أضاف ان الجزائر مستهدفة من بعض الأطراف التي تريد إدخالها في اجندة معروفة كما وصف مساعي عودة بعض مما سماهم الجزائريين في حراكهم بالعصابة الى الواجهة ب” الحلم ” .

وفي نفس الاطار عاد الرئيس تبون الى التحقيقات الجارية التي أمر بها بخصوص انقطاعات الماء والكهرباء وانعدام السيولة المالية والاحتجاجات التي رافقتها في بعض مناطق البلاد , مؤكدا بلغة الواثق من نفسه ان هذه الاعمال هي مؤامرة لضرب استقرار البلاد وفيه كما أضاف حركات احتجاجية مدبرة لتهيج المواطنين وحرمانهم من حقهم في التغيير الجذري وانهاء الممارسات البالية السابقة لذلك كما أوضح لابد من يقظة والقيام بمزيد من الجهود من اجل تجاوز الظرف الاستثنائي التي تواجهه البلاد جراء ازمة وباء كورونا وتراجع أسعار النفط وكذا التمسك بالحوار والتشاور وفتح الأبواب لفعاليات المجتمع المدني لابعاد شبح التوتر الاجتماعي ومحاولة استقطاب المواطن بالمال الفاسد الذي كشف انه وزع بخارج البلاد والسؤال حسبه يبقى مطروح كيف وزع هذا المال وبعض أصحابه في السجن .

كما دعا رئيس الجمهورية الولاة الى ضرورة التكفل بالمواطن فيما يخص مواجهة وباء كورونا وتنفيذ ما تم تقريره في مجالس الوزراء والحكومة والمجلس الأعلى للامن خاصة في ظل فترة الصيف مجددا التأكيد انه اذا تم تسجيل أمور غير مقبولة مرة أخرى فيقتضي الامر كماقال الرجوع الى الحجر الصحي .

وفي الختام دعا الرئيس عبد المجيد تبون ولاة الجمهورية الى الاستعداد لاستفتاء شعبي حول الدستور لم يكشف تاريخه غير انه أبرز ان جميع المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات لهيئة صياغة الدستور سيثت طبعها والحكم فيها يكون للشعب وحدة صاحب السيادة

باية.ع