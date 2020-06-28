Linkالأولىاجتماع مجلس الوزراء
عن سارة يوبي 1٬597

اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد في اجتماع مجلس الوزراء عقب عرض وزير الأشغال العمومية مشروع ميناء الوسط الواقع في الحمدانية بلدية شرشال والذي يتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السيار والسكة الحديدية ذكر رئيس الجمهورية بتفاصيل هذا الملف وما تسبب تأخر إنجازه من خسائر للإقتصاد الوطني عامة لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل ثم أعطى تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة الإتصال بالشريك الصيني ودراسة المشروع على قواعد شفافة وجديدة وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر
ب.ع

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