تبسة: انتشال جثة شاب جرفته سيول أمطار بواد تادينارت

انتشلت الحماية المدنية بالعڨلة، تبسة، جثة شاب متوفي يبلغ 23 سنة، جرفته سيول أمطار بواد تادينارت بوسط المدينة ببلدية ببجن.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم تحويل جثة الشاب على متن سيارة الإسعاف الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، أين تم امتصاص مياه من داخل منازل والبالغ عددها 8 منازل.

وتم هذا بكل من أحياء طريق ثليجان، طريق الضلعة، حي مخلوفي، وسط المدينة، طريق تازبنت، حي القرية ومنزل بالعڨلة.

كما تم امتصاص مياه من داخل مرآب بحي القرية بالشريعة، كما تم إبعاد شجرة ساقطة على سلك كهربائي بطريق الضلعة.