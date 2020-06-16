كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الاثنين أن تاريخ العطلة القضائية لم يفصل فيه بعد مؤكدا أنه هناك اجماع كبير لدى أسرة العدالة من اجل العودة الى العمل القضائي شرط احترام الشروط الوقائية من وباء فيروس كورونا حماية لمصالح المتقاضين .

نفى وزير العدل حافظ الأختام في تصريح للصحافة على هامش تنصيبه للمدير العام الجديد لعصرنة العدالة ان يكون قد تم تحديد تاريخ للعطلة القضائية خاصة وان تم نشر معلومات تفيد بان عطلة هذا الجهاز الذي توقف أواخر مارس بسبب جائحة كورونا ستكون في الفاتح من اوت القادم مؤكدا في نفس التصريح انه هناك اجماع كبير من قبل الأسرة العدالة على ضرورة العودة الى العمل القضائي لكن مع ضرورة مراعاة شروط الوقاية من وباء فيروس كورونا على غرار ماهو معمول به في النشاطات الأخرى كالنشاطات التجارية .