تاريخ الدخول المدرسي لم يحدد

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، إن الحكومة لم تحدد نهائيا تاريخ الدخول المدرسي المقبل، مشيرا بقوله : “لا نريد أن نغامر بأولادنا في زمن الوباء، لكن نعد أن يكون الدخول المقبل منظما”.

في حين أكد جراد خلال نزوله ضيفا على الإذاعة المحلية لولاية البليدة، إن الأمور تحسنت في ولاية البليدة والجزائر وأن هناك استقرار نسبي للوباء، لافتا أن هذا التحسن راجع للعمل الذي تقوم به السلطات، ووعي ومسؤولية المواطنين الذين أخذوا بعين الاعتبار نصائح السلطات المحلية، حيث تم بموجب ذلك التحكم في الوضع جراء تفشي فيروس كورونا، قائلا: “يجب أن نكون دائما بالمرصاد”، في إشارة منه، إنه يجب التعامل بحذر مع كوفيد-19، والأخذ بعين الاعتبار النصائح والتوجيهات، لحماية الأطفال والتلاميذ والمواطنين بصفة عامة، لافتا “إننا بالطريق الصحيح لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار النصائح المقدمة”.

وأشار المتحدث ذاته، أن الحكومة وفرت كل الظروف المادية والبشرية، لإنجاح امتحاني شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا، إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة، من أجل دخول مدرسي ناجح، مصيفا أن العمل جاري لتوفير النقل المدرسي والإطعام المدرسي أيضا، بصفة تدريجية، إلى أن يتم تعميمه على كافة المؤسسات التربوية.

التنمية ليس تنمية المؤسسات التعليمية بل تنمية المحتوى التعليمي

وفي سياق متصل، أفصح جراد بمناسبة إشرافه على انطلاق الرسمي لامتحان “البيام” ، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح مع الجيل الجديد، الذي يتحكم بالتكنولوجيا، معتبرا في نفس الصدد، أن بناء الهياكل التعليمية جيد، لكن الأهم هو المستوى التعليمي المتحصل عليه، خاصة إن تقييم المحتوى ليس في الأجهزة القاعدة بل في المستوى العلمي والمعرفي لهذه البلدان، موضحا بقوله:” أن التنمية ليس تنمية المؤسسات، بقدر ماهي تنمية للمحتوى التعليمي الذي تقدمه، الذي من المفروض أن يتماشى مع متطلبات العصر وتكنولوجيات الرقمية، لرفع مستوى التكوين إلى العالمية”، في تأكيد منه أن هناك هدف مسطر لإعادة النظر في المضامين البيداغوجية المقدمة، وتصليح الخلل الموجود في بعض موادها وتغييرها للأفضل.

أما في حديثه عن الحجر الصحي التام الذي تم فرضه سابقا على ولاية البليدة، وصف جراد بأن القرار كان صعب، مبينا أن الأرقام في البليدة لا تزال بعض الشيء متوسطة، لكن مع هذا هناك تطور كبير”، مطمئنا في ذات السياق الجميع، إن الأمور تحسنت تدريجيا بفضل التضامن الوطني، الذي كان قوي جدا على مستوى جميع الوطن، والعمل الجبار الذي قامت به السلطات المحلية، استطاعت الجزائر التحكم تدريجيا في الوضع.

الاستفتاء الشعبي على الدستور موعد وطني مهم

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن الدستور الجديد، وضع قطيعة مع ممارسات الاستبداد والظلم، التي عاشها الجزائريون، مضيفا أنه سيمنح بلادنا قوة كبيرة، للنهوض اقتصاديا وفق نسق سياسي جامع وواضح، ومتاح لكل الجزائريين دون تمييز أو تفريق أو إقصاء، مؤكدا بالمناسبة أن التعديل الدستوري محطة سياسية مهمة لبلدنا وشعبنا من أجل جزائر جديدة، باعتباره موعد وطني مهم يصادف ذكرى اندلاع ثورتنا المجيدة، لإحياء أمل بناء جزائر ديمقراطية.

محمد واجعوط

الدولة وفرت كل ما يجب توفيره

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس، أن الدولة والسلطات المحلية، وفرت كل ما يجب توفيره، من جميع الإجراءات الوقائية الصحية، لإنجاح امتحانات شهادة التعليم المتوسط، مضيفا أن المؤسسات التعليمية وفرت على كل المستلزمات المنصوص عليها في بروتوكول صحي، من القناع الواقي وأخذ الحرارة، وكذا احترام التباعد الاجتماعي، ومخطط السير داخل المؤسسة ووضعية التلاميذ داخل الأقسام.

الإطلاق الرسمي لثلاثة مشاريع رقمية جديدة

كما قال المسؤول الأول في قطاع التعليم، على صعيد متصل، إن الامتحانات الرسمية لهذه السنة، جاءت في ظل ظرف صحي لم يشهد له مثيل، معلنا خلال ندوة صحفية بمقر ولاية البليدة، عن الانطلاق الرسمي لـ 3 مشاريع رقمية جديدة لرقمنة القطاع، والتي تتمثل في مشروع “كفاء تاك”، الذي يسمح للتلاميذ من تطوير مواهبهم وكفاءاتهم التعليمة والعلمية، من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية، أما التطبيق الثاني فهو تطبيق جديد مخصص للأولياء يتماشى مع النظام الاجتماعي الجديد، ويعمل على تعزيز جسور التواصل بين الأولياء، ويعتبر امتداد للفضاء المخصص لهم، حيث يمكن المهتمين في الشأن من متابعة مستجدات القطاع ويوفر للأولياء إمكانية الإطلاع على نتائج أولادهم، وفيما يخص التطبيق الثالث، فيتمثل في نظام متابعة إعداد التقارير من خلال الاستغلال الأمثل ومتابعة أنشطة وزارة التربية والتحكم الجيد في المعطيات، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من بينها بروتوكولات يلتزم بها رؤساء المراكز للحد من انتشار الوباء.

وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد أشرف رفقة وزير التربية، محمد واجعوط، على مراسم انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط، بثانوية الفتح ولاية البليدة، حيث سيجتاز أزيد من 669 ألف مترشح امتحان “البيام” عبر الوطن، موزعين على 2556 مركز إجراء، من بينهم 3861 محبوسا عبر 44 مؤسسة عقابية معتمدة، من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل والتربية الوطنية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.

مريم خميسة