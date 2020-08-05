تاجيل قضية الوزيرين محمد الغازي وعبد الغاني زعلان و هامل الى 26 اوت المقبل

أجلت محكمة الجنح بالشراقة اليوم قضية الوزيرين محمد الغازي وعبد الغاني زعلان ومدير الامن الوطني السابق عبد الغاني هامل والابنة المزعومة للرئيس بوتفليقة السيدة مايا وابنتيها إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في الدولة إلى تاريخ 26 من شهر أوت الجاري بطلب من دفاع المتهمين .

ويعد هذا الملف من أكبر ملفات الفساد الذي تورط فيه عدد كبير من المسؤولين السابقين في جملة من التهم المتعلقة مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف أمريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات ، بإقامة “موريتي” والتي تورطت فيها المدعوة “مدام مايا” التي جرت كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين ، وعضو مجلس الامة ”ط.علي” بالاضافة الى كل “ن.ز.ش”، المدعوة بـ”مدام مايا” وابنيتها “ب.إ” و”ب.ف”، والمدعوين “ب.ع” و”ي.ع”، “ب.م”، “غ.ش”، “ب.م”، “ق.ك”، “س.م”، “ب.ب”، بعد تورطهم في الملف .

محمد بن ترار