تاجيل النظر في قضية الامين العام السابق للافلان محمد جميعي الى 25 يناير المقبل

أجل اليوم الاثنين رئيس الغرفة الجزائية الثالثة لمجلس قضاء الجزائر، النظر في قضية النائب البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي إلى يوم 25 جانفي بطلب من الدفاع بعد جدولة ملفه الذي سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أن إدانته في 30 سبتمبر الماضي بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها200 ألف دينار جزائري ليغادر السجن يومها بعد استنفاد عقوبته.

هذا ويتابع جميعي في ملف الحال عن تهمتي استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه التي قام بنفيها جملة وتفصيلا ، حيث قام باستئناف الحكم الابتدائي رفقة النيابة .

محمد بن ترار