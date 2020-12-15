تأييد حكم البراءة للناشط فضيل بومالة

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر صبيحة أمس الثلاثاء الحكم القاضي ببراءة الناشط فضيل بومالة الصادر من تهمتي إهانة هيئة نظامية ،وعرض منشورات من شأنها الأضراربالمصلحة الوطنية الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة يوم 15 أكتوبر المنصرم.

بهذا يكون الحكم نهائي للناشط فضيل بومالة الذي يدينه بدفع غرامة تقدر بـ 50000 دج عن تهمة التحريض على التجمهرغيرالمسلح مع تبرئته من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية مع رد المحجوزات، بعداستئناف وكيل الجمهورية في الحكم الابتدائي الذي طالب بفيه بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق الناشط بومالة لنفس التهم وهي نفس الالتماسات التي تقدمت بها النيابة بالمجلس القضائي وطالبت بإلغاء حكم البراءة المستأنف فيه والتصدي من جديد بإدانته عن تهم المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

محمد بن ترار