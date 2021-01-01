تأييد إدانة الإخوة كونيناف بالسجن بين 12 و16 سنة

تخفيض أحكام بعض الإطارات وتبرئة مدير ميناء جن جن

أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر الإخوة كونيناف بالسجن النافذة لمدة تترواح بين 12 و16 سنة عن تهم ذات صلة بالفساد منها استغلال النفوذ ،و تبييض الأموال ،والاستفادة من امتيازات غير مستحقة ،وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين شركات العائلة ،والمؤسسات العمومية خاصة في مجال الموارد المائية.

وأيد قاضي الغرفة الجزائية للأولى لمجلس قضاء الجزائر الأحكام القضائية الصادرة عن الاخوة كونيناف من قبل محكمة سيدي امحمد في شهر سبتمبر الفارط ،والمتمثلة في 16 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سنة سجنا نافذا في حق شقيقه طارق و 12 سنة نافذا في حق عبد القادر وعبد الكريم مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج لكل واحد واحد منهما مع مصادرة املاكهما وعائداتهم البنكية

كما أدان مجلس قضاء الجزائر مسير شركة “كو. جي. سي.” بطاهر قدور ب5 سنوات سجنا بعدما ادين من قبل محكمة سيدي أمحمد ب8 سنوات سجن فيما ادينت مقراوي حسيبة المديرة العامة سابقا للوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري بوزارة الصناعة 18شهر حبس مع وقف التنفيذ وهي نفس العقوبة التي أدين بها حموش حسان مدير عام سابق للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة.

كما قررت المحكمة جعل تهمة الحبس في حق كل من مكاحلية عادل وبناي ليلى موقوفة النفاذ في الدعوى المدنية المستأنفة.

كما تم إدانة قراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة سابقا بعقوبة 18شهر حبس غير نافذ غير نافذ, فيما استفاد بواب عبد السلام مدير عام ميناء جنجن بجيجل من حكم البراءة.

باية ع