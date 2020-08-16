تأهيل دولة للتشارك مع الكيان الصهيوني

بقلم: صالح عوض

قبل أن نفيق من ألمنا في بيروت جاءت خيانتهم مدوية، فهل فجّروا بيروت لكي لا نحس بطعنتهم الغادرة؟!! إنّ ما فعلوه ليس نزوة بل هو ضلال مبين دأبوا عليه عقودا.. فلطالما أشعلوا النيران في عواصمنا،.. كانوا كلصوص الليل يتخفون فأبى الله إلا أن يفضحهم، ويخرجوا لنا بحقيقتهم، لقد تم تأهيل الإمارات المتحدة للقيام بدورها كأداة للإسهام في انجاز المشروع الصهيوني الأمريكي في بلادنا، ولتكون خنجرا في ظهر العرب والإسلام وفلسطين.. فكيف أنجزوا هذا التأهيل الشيطاني؟

1– السيطرة على الموانئ..

يتمثل دور الإماراتيين الاستراتيجي في السيطرة على الموانئ في مرحلة الأزمات بالعالم العربي والقرن الإفريقي.. وذلك على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب… بل و كل سواحل المتوسط.

فماذا تريد دولة الإمارات؟ هل هو مجرد طموح اقتصادي؟ فمن سيحميه في مناطق تغلي أزمات إن تعرض لاعتداءات أمنية؟ هل يكفيه المرتزقة الذين يتكون منهم جيشها؟ أم أنها مهمة وظيفية ضمن مشروع أمني وسياسي كبير..؟

أقامت الإمارات المتحدة لهذا الدور شركة “موانئ دبي”،.تدير وتسيطر على نحو 78 ميناءً في 40 دولة واثنين منهما من أكبر ٥٠ ميناء في العالم ولها ١٢ منفذاً بحرياً تجارياً عدا عن الموانئ النفطية، و٣١٠ مراسي بحرية، تصل حمولتها الى ٨٠ مليون طن من البضائع.، فيما تحاول السيطرة على موانئ أخرى لتعطيلها وتدميرها؛ اعتقاداً بأنها يمكن أن تكون منافسا لها..

اليمن:

منح علي عبدالله صالح سنة 2008 شركة مواني دبي حق إدارة ميناء عدن وموانئ أخرى لمائة عام قادمة ولكن مجلس إدارة خليج عدن ألغى الاتفاقية بعد الثورة اليمنية.. عادت الإمارات من بوابة الدفاع عن الشرعية إلى الميناء وموانئ جنوب اليمن من المكلا شرقا حتى عدن غربا إلى الموانئ الغربية للبلاد. ومن الواضح ان هناك خطة إماراتية للسيطرة على مضيق باب المندب.

بنت الإمارات إستراتيجيتها على مصالح اقتصادية ــ إستراتيجية ــ سياسية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بمسألة إعادة الشرعية بل إن لها موقفا صارما ضد الرئيس عبدربه الذي بسببه تم إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي.. فعينها كانت فقط على الساحل اليمني الجنوبي، بموانئه المنافسة للمرافئ الإماراتية، وفي مقدمتها ميناء عدن الاستراتيجي الذي صنف في القرن السابق على انه ثاني أهم ميناءين في العالم، وتعتبره الإمارات مهدداً لميناء دبي.. كما سيطرت على ميناء المخا غربي محافظة تعز الذي يعد من أقدم وأهم الموانئ التاريخية العالمية، في حين لا تزال تسعى للسيطرة على ميناء الحديدة الذي تمر عبره نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا..والذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين… اتجهت بسرعة فائقة إلى حضرموت أكبر محافظة يمنية بها 3 موانئ إستراتيجية مطلة على بحر العرب تستخدم الإمارات اثنين منها هما الشحر غرب المحافظة لأغراض تجارية وعسكرية، و الضبة.. وهي واعدة بالموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية، إذ تقدر عدد المواقع الاستكشافية والإنتاجية والتي لم يتم التنقيب فيها إلى نحو 17 موقعاً. كما توجد مواقع منتجة للذهب ويبلغ الاحتياطي منه في وادي مدن بحضرموت نحو 678 ألف طن.. تقوم شركات إماراتية بتهريبه خلال السنوات الأربع الماضية عبر ميناء الضبة الخاضع لسيطرة قوات عسكرية تابعة لأبوظبي.

جيبوتي

في عام 2005 وقعت مؤسسة موانئ دبي مع الجيبوتيين اتفاقية تعاون تستمر 21 عاما وتتولى جمارك دبي إدارتها، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي إلا أن حكومة جيبوتي اتهمت الإماراتيين في عام 2014 بأنهم قاموا برشوة مسئولين جيبوتيين للحصول على الامتياز لإدارة محطة وميناء دوراليه للنفط. وتكتسب جيبوتي أهمية إستراتيجية نظراً إلى أنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقاً رئيسياً للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا. وأقامت عدة دول- بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين- قواعد عسكرية فيها.

اريتريا

ومع اريتريا وقعت الشركة الإماراتية اتفاقا تستخدم بموجبه ميناء ومطار عصب على البحر الأحمر لمدة 30 عاما.. وكان للمطار أهمية كبيرة للإمارات والسعودية في عملية السهم الذهبي عام 2015 حيث تم التأسيس لقاعدة عسكرية متقدمة. ولقد تم الكشف عن عدم وجود نشاط تجاري بموانئ إرتريا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية إماراتية جوية وبحرية، ووجود سجن سري يضم غرفاً تحت الأرض ضمن النطاق المستأجر بواسطة الإمارات في إرتريا.

مصر

لقد كانت الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها بمصر بسبب توقيعها اتفاقيات كامبديفد .. لذا تميزت العلاقات المصرية الإماراتية بتواصل وحيوية وحفظ لها النظام المصري موقفها منه، وبعد الإطاحة بمرسي حيث ساءت العلاقات لأكثر من سبب، عادت العلاقات قوية لتصبح الإمارات أهم حلفاء النظام المصري الاستراتيجيين.. ولقد سبق ان اتهم مستشار ميناء العين السخنة سنة 2011 شركة موانئ دبي بالتلاعب بسبب الخسائر التي ألحقتها بمصر مطالبا باسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي والتي تحظى كذلك بالاستثمارات في قناة السويس.

الصومال

في سنة 2017، وضعت شركة موانئ دبي يدها على ميناء “بربرة” في جمهورية أرض الصومال، وهي جزء من دولة الصومال تقع في الشمال وفي عام 1991 أعلنت انفصالها، وباتت الإمارات تدير الأوقاف الإسلامية هناك ضمن مخطط لتقسيم الصومال لكي تستفرد بجمهورية ارض الصومال التي تملك احتياطيًا مهما من النفط محل تنازع دولي وإقليمي ، وكما هو معروف فإن أرض الصومال غير معترف بها ويقع ميناء بربرة على ممر بحري هو الأكثر استخداما في العالم يربط بين قناة السويس والمحيط الهندي وهو قريب من أثيوبيا التي تفتقد لأي منفذ بحري… كما تفيد المتابعات أن “شبكة مكونة من رجال أعمال وشركة تحويل أموال بالإمارات ضالعة في دعم المشروع الإماراتي بالصومال”. وأن صوراً لأقمار صناعية أظهرت وجود قاعدة جوية وبحرية إماراتية في إقليم أرض الصومال الانفصالي.

موريتانيا:

في 2 فبراير/شباط 2020، أعلنت الإمارات وموريتانيا عن مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين بتخصيص ملياري دولار من اجل إقامة مشاريع تنموية وتقديم قروض ميسرة وإعفاء متبادل للتأشيرة.، وكما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعسكري.. وتتكرر التقارير عن استيلاء الإمارات على دهب موريتانيا حيث تحضر أسبوعيا طائرة خاصة لنقله مباشرة من خلال سيطرتها على ميناء نواكشوط. الأمر الذي يفسر قيام الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في شمال موريتانيا من خلال تطويرها لمطار عسكري.

السودان:

تعاقدت بكلفة 5 مليون دولار شركة موانئ دبي مع شركة ديكنز ومادسون التي يرأسها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق”آري بن ميناشيه” وهي متخصصة للضغط والعلاقات العامة وذلك للضغط على الإدارة الأمريكية لدعم خطة شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورسودان لمدة 20 عاماً.. ومن المعلوم ان هذا الميناء يتعامل مع معظم واردات وصادرات السودان.. وبحسب قول الضابط الإسرائيلي انه ذو علاقة وثيقة بالعسكر في السودان بفضل اتفاق وقعه معهم لتحسين صورتهم والحصول لهم على اعتراف دبلوماسي وتمويل مقابل 6 مليون دولار وأضاف ان هناك تقدما تم إحرازه في المنحة الأمريكية مؤكدا ان موانئ دبي كانت تراقب الميناء خلال فترة الرئيس عمر البشير الذي منح ميناء سواكن للأتراك.

ليبيا:

تضع أبو ظبي عينها على موانئ ليبيا وتُسيطر على ميناء برقة في شرق البلاد، حيث توجد قوات خليفة حفتر، الذي لم يعد خافياً تمويل الإمارات له بالمال والسلاح والعمل الإعلامي والسياسي الواسع ومحاولات الضغط الضخمة التي تمارسها الإمارات لإسقاط حكومة الوفاق او على الأقل تقسيم ليبيا شرق وغرب. وأخيراً تتَّجه الإمارات نحو تحويل السنغال إلى مركزٍ لوجستيّ إفريقيّ عبر بناء ميناء ومنطقة اقتصادية في داكار، ما يجعل من شركة موانئ دبي العالمية إخطبوطا ويجعل الإمارات صاحبة نفوذ سياسيّ واقتصاديّ في الدول الرَخْوَة سياسياً واقتصادياً.

عمان:

يتوجس العُمانيون من محاولةً مُحاصَرة “رأس مسندم” والسيطرة عليها. ويفتح ذلك باب الخلاف بين البلدين، وهو ما لا تخفيه الأوساط العُمانية، بل تعمدت إلى إيصال الرسائل إلى أبو ظبي بأن رأس مسندم خط أحمر لن يُسمَح بتجاوزه. ومنطقة رأس مسندم؛ التي تطلّ على مضيق هرمز بكل ما يمثّله من أهميّةٍ إستراتيجية في مجالي التجارة والنفط العالميين.. هذه الأوساط تعبِّر عن استيائها أيضاً من مُحاولاتٍ إماراتيةٍ مُتكرِّرةٍ لمدِّ ذراع نفوذٍ لها في عُمان منذ رحيلِ السُلطان قابوس.

2-دعم الانفصاليين:

أينما كانت هناك أزمة داخلية في أي بلد عربي تجد الإمارات تتحالف مع الانفصاليين سراً وعلانية: في اليمن، تتحالف مع الانفصاليين الجنوبيين.. وفي العراق، تدعم انفصال كردستان ففي ديسمبر/ 2019، قناة “الميادين” أن: 3 طائرات إماراتية محملة بالأسلحة وصلت كردستان،.. قاعدة إماراتية في جمهورية أرض الصومال لفصلها عن الصومال..وفي ليبيا، مع حفتر لتكريس الانفصال بين شرق ليبيا وغربها.. وفي تونس مع فرقة علمانية متصهينة لتدمير الدولة، وفي فلسطين مع محمد دحلان ضد السلطة… وفي كل هذه الحالات تتكامل الأدوار الصهيونية-الإماراتية.

3-طريق الحرير:

هل تقبل أميركا للإمارات إن تقوي طريق الحرير وتسهم بذلك في تقويض الاقتصاد الأمريكي ودعم الاقتصاد الصيني وتهيئة الظروف له لكي يتفرد بالمشهد الدولي اقتصاديا؟

ناقش تقرير لموقع “ميدل إيست إنستيتيوت” الدولي مساعي الإمارات لاستغلال الحرب التي تقودها للسيطرة على عدد من الممرات البحرية الحيوية في المنطقة لترسيخ علاقتها وشراكتها الاقتصادية مع الصين حيث تمثل الإمارات بالنسبة للصين أولاً وقبل كل شيء مركزًا حاسمًا لإعادة التصدير إلى المنطقة الأوسع، حيث تمر حوالي 60% من صادرات الصين عبر موانئ الإمارات. وتعد الإمارات الشريك الاقتصادي الرائد لبكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل في الدولة..وتتجلى أكبر الإمكانات التي قد تحققها هذه الشراكة في مجال التجارة البحرية ومبادرة الحزام والطريق الصينية..

بدأت “موانئ دبي العالمية” العمل بالفعل على العديد من الموانئ على طول طريق الحرير البحري، بما في ذلك 4 في الصين نفسها، وقد بذلت جهودًا كبيرة لتوسيع هذه الشبكة.. إلا ان هناك منافسة خطيرة تتمثل بمشاركة إيران وعمان وباكستان في طريق الحرير حيث تمثل هذه الدول إغراء حقيقيا للصين الأمر الذي يدفع الإمارات إلى عمل محموم للسيطرة على العديد من الموانئ، الأمر الذي قد يظهر الإمارات كمنافس يهدد مكانة الصين في صناعة النقل البحري، وقد تجلى ذلك بشكل خاص خلال نزاع بين الاثنين حول ميناء جيبوتي الاستراتيجي في 2018.

وهناك رأي آخر عبّر عنه الكاتب الروسي أندريه إيفا نوف بقوله أن الإمارات “تتحرك لتعطيل المشروع الصيني ولن تنتظر ظهور منافس جديد لموانئها”، وتتمثل إحدى خطوات أبو ظبي في هذا الصدد في إقامة علاقات مع الهند، ذلك ان كلا الطرفين يتقاسمان المصالح ذاتها، وفي حال أصبح ميناء غوادر الباكستاني جاهزا للعمل، فإن حركة الشحن الرئيسية ستمر عبر منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي من المحتمل أن تكون حينها تحت حماية القوات الصينية.

الكيان الصهيوني كذلك يتحرك نحو طريق الحرير وقد استقبل مشاريع استثمارية كبيرة من الصين لميناء حيفا وأبدت الصين ترحيبها بانضمام الكيان لطريق الحرير.. ولكن كما يعرب الصهاينة قد يكون للصين أهداف إستراتيجية في سرقة التكنولوجيا الغربية والأمريكية عن طريقهم أو ان تتحول الصين مع الزمن إلى قوة عسكرية باطشة بالجنب من قوتها الاقتصادية المذهلة.. وهنا تتضح معالم التخادم المشترك بين الكيان الصهيوني والإمارات.

هذه هي مؤهلات الإمارات للدخول في شراكة تخادمية مع الكيان الصهيوني لتكريس حالة الفتن داخل كل دولة عربية واختراق الدول عن طريق الموانئ والمطارات ونهب ثروات الشعوب وهي بذلك تمثل الرديف الذي يشد من عضد الكيان الصهيوني لتتكامل المهمة ضد أية محاولة للحرية والنهضة في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي.. لم يكتفوا بتسريب بيوت المقدسيين للصهاينة!!… ليست تطبيعا إنما هب تفاهمات صهيونية-إماراتية إستراتيجية لدور مشترك ضد إيران وتركيا ومن ثم ضد مصر والسعودية وبلاد العرب..

ما نعلمه أن فلسطين حقنا وأنها تعرضت عبر التاريخ لتحديات استثنائية وانتصرت، وما نحن متأكدون منه أن الخونة لا يفلحون أبدا، وما نحن على يقين منه أن أمتنا بشعوبها وأحرارها لن تترك فلسطين وحدها في الميدان.. وقبل ذلك وبعده نحن مطمئنون لوعد الله بتحرير المسجد الأقصى.. والله غالب على أمره.