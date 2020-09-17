تأهل سهل لفيغولي وغلطة ساري في الدوري الأوروبي

ج.ن

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي وفريقه غلطة سراي التركي مساء اليوم الخميس، الدور المقبل من منافسة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق غلطة سراي التركي بِنتيجة (1-3) على المضيف نادي نيفتشي من أذربيجان، لِحساب المحطّة التصفوية الثانية من عمر المسابقة الثانية في القارة العجوز.

ولجأ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى صيغة الإقصاء المباشر (مباراة واحدة)، بدلا من نمط الذهاب والإياب. بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”، وأيضا كثافة المحطّات التصفوية وضيق الحيّز الزمني.

ودخل الدولي الجزائري سفيان فيغولي أرضية الميدان بديلا عن انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه غلطة سرايالتركي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

. ولعب النجم الجزائري، 107مباراة رسمية مع النادي التركي، سجل خلالها 28هدفًا، وصنع 23، وطوال مسيرته الكروية، مثل فيغولي عديد الأندية العالمية؛ على رأسها نادي فالنسيا الإسباني.

ويرتبط سفيان فيغولي (30 سنة) مع نادي غلطة ساري التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2017 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022.