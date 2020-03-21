كورونا تستفز الفلاسفة

بقلم: احسن خلاص

لم تمنع الحيرة والعجالة التي أنشأها في عالم اليوم الغزو الرهيب لفيروس كورونا ومتاعب التصدي اليومي لتزايد أرقام ضحاياه وحالات الحصار التي وجد فيها البشر أنفسهم صفوة من الفلاسفة والمفكرين في السياسة والاقتصاد والاجتماع من التأمل العميق في ما يجري من تحولات تبدو بطيئة في سيرها العام ومتسارعة في وتيرتها اليومية الخاصة وتجلياتها المحلية، وهي تأملات تجمع على أن نتيجة ما نعيشه اليوم ستكون حتما نظاما عالميا جديدا مغايرا للنظام القائم اليوم، إذ سيعاد النظر في القيم والمعايير التي تحكم المجتمعات وأنظمة السلطة والحكم والشرعيات التي قامت ولا تزال سارية المفعول إلى اليوم كما سيعاد النظر في نظام العولمة الذي دخلت فيه الكرة الأرضية ابتداء من نهاية القرن الماضي.

وإن ظلت هذه المستويات من التفكير غريبة عن محيطنا الغارق في يوميات مواجهة الأزمة فإن نخبة من المفكرين في الغرب قد بدأت في مناقشة مآلات تطور وتفشي هذا الوباء العالمي وتفعيل علم المستقبليات لاسيما إذا وصل هذا الوباء إلى مرحلة متقدمة من تدمير الأنظمة الاقتصادية والأنسجة الاجتماعية القائمة بشكل يحولها إلى أنظمة جديدة بعد أن تمر بمرحلة انتقالية مرتبكة يكون تحملها صعبا على البشرية.

رأينا كيف أن المجتمعات الأكثر تقديسا لليبرالية الاقتصادية والسياسية والفكرية قد اضطرها الوباء للانحناء ولو إلى حين والتخلي عن مقدساتها وعلى رأسها شعار آدم سميث “دعه يعمل دعه يمر” إذ أنه لكي تقف في وجه عمل الفيروس ومروره اضطرها التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وغلق الحدود أمام تحرك الأفراد والممتلكات إلى التضحية بحركية اقتصادية لا تحتمل التوقف لحظة واحدة فما بالك أن تتوقف لأسابيع أو ربما أشهرا عدة.

وفي مساهمة له على صحيفة “ماروك ديبلوماتيك” لم يغفل المفكر والاقتصادي الفرنسي المولود بالجزائر جاك أتالي أهمية هذه التحولات والتي بيّن التاريخ أن انتشار الأوبئة الفتاكة كان دائما تمهيدا لاندثار شرعيات قديمة وقيام شرعيات جديدة مقامها على أساس القدرة على حماية البشر من الموت، إذ يقوم الباقون على قيد الحياة بالثأر للموتى من الذين عجزت القوى المهيمنة عن حمايتهم من الموت عبثا ولم تفلح في أن تمنح معنى لمغادرتهم الحياة.

وضرب أتالي أمثلة عدة عن تحولات حدثت في أوروبا منها ما خلفه طاعون القرن الرابع عشر من ضحايا حيث فتك بثلث سكان أوروبا من تغيير جذري في مكانة السياسة والدين في الحياة العامة للمجتمع الأوروبي وكيف أدت المخلفات الرهيبة لهذا الطاعون إلى ولادة الشرطة على أنقاض نظام الكنيسة حيث اعتبرت منذ ذلك الوقت الشكل الوحيد لحماية حياة الناس أمام عجز السلطة الدينية والسياسية للكنيسة عن فعل شيء، فلا هي أنقذت حياة البشر ولا هي أعطت معنى لموتهم.

وفي سياق تدعيم هذه النظرة التحولية المنطلقة من تأثير قوة فتك الأوبئة الشاملة على تطور أنماط علاقات السلطة والهيمنة الاجتماعية ساق أتالي مثالا آخر عن التحول الذي حدث في أواخر القرن الثامن عشر عندما حل الطبيب محل الشرطي كحصن أمام الموت فقد تحولت أوروبا في منظوره، خلال بضعة قرون، من سلطة مبنية على الإيمان إلى سلطة مؤسسة على احترام القوة قبل أن تنتهي بسلطة أكثر فعالية مبنية على دولة القانون. غير أن أتالي لم يتوان عن تحذير السلطات القائمة في الغرب اليوم من أن فشلها في التحكم في هذه المأساة التي بدأت، ويقصد بها تفشي وباء كورونا وانعكاساته الاقتصادية، سيعيد النظر في نظم الحكم وأسسها الإيديولوجية لتعوض بعد فترة مظلمة بنموذج جديد مبني على سلطة أخرى وتتحول الثقة إلى نظام آخر للقيم مما يجعل نظام الحكم المبني على حماية الحريات الفردية عرضة للانهيار فتنهار معه الآليات التي وضعته وهي السوق والديمقراطية.

وتوقع أتالي، في حال فشل النظم الليبرالية الغربية في درأ مخاطر ما أسماه التسونامي الصحي والاقتصادي، أن تبرز نظم سلطة جديدة قائمة على الرقابة وبشكل أكثر فعالية باستعمال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بل قد تفضي إلى نظم تسلطية استبدادية في توزيع الموارد مثل ما ظهر مؤخرا في مدينة مانهاتن الغارقة في الليبرالية حيث أن لا أحد كان يتوقع أن لا حق له، بضبط إلكتروني، أن يشتري أكثر من علبتي أرز. وهنا تساءل أتالي عن احتمال ظهور شرعية جديدة للسلطة تتجاوز الإيمان والقوة والعقل لتحل محلها شرعية التعاطف مع الآخرين من خلال هيمنة قطاعات الصحة والاستشفاء والتغذية والتربية والبيئة وبتراجع اللهفة على شراء الأشياء غير المجدية والعودة إلى ما هو أهم وهو الاستفادة القصوى من الوقت على هذا الكوكب الذي سندرك حتما أنه نادر وثمين. غير أن دورنا، يقول أتالي، هو العمل على الانتقال الهادئ ما أمكن، وإذا فعّلنا هذه الاستراتيجية فإننا سنخرج بسرعة من هذا الوباء ومن الأزمة الاقتصادية التي ستليها.

ومن جانبه قال مواطنه المفكر إيدغار موران إن هذه الأزمة بينت أن العولمة إنما هي مجرد ترابط دون تضامن فبقدر ما أحدثت تلك الحركة الشمولية توحيدا تقنيا واقتصاديا على مستوى الكرة الأرضية بقدر ما فشلت في ترقية التفاهم بين الشعوب التي لم تع، في نظر موران، أن الحروب والأزمات المالية التي ضربت بقوة وكذا المخاطر العالمية البيئية وتلك التي غذتها الأسلحة النووية والاقتصاد المختل أنشأت مصيرا مشتركا للبشرية التي دعاها إلى الاستنارة بهذا الوباء. لكنه تأسف لغياب التضامن الدولي والهيئات المشتركة لاتخاذ التدابير المتناسبة مع حجم الوباء وعالميته واستدل على ذلك بانغلاق أناني للأمم على نفسها.

غير أن مفكرا آخر من البيئة الفرنسية وهو الفيلسوف ميشال ديبوي المختص في الأخلاقيات البيوطبية ببلجيكا يرى أن وباء كورونا ذكرنا أننا نشكل جسما اجتماعيا حميميا ومترابطا إذ أن محيط انتقال العدوى بدأ يعيد النظر في تمثلاتنا للمجتمع على أنه مجرد تجاور أجسام مستقلة ومنفصلة، وهو لا يختلف عن مسألة المناخ التي تذكرنا أننا كلنا في خندق واحد ولن نخرج منه إلا معا ومن جانب آخر يلاحظ ديبوي أن وباء كورونا بصدد تحطيم هيمنة الرقمية التي بدأت تنصب نفسها وتبعدنا عن تصور العالم على أنه كيان محسوس إذ أن وباء كورونا أعاد للطبيعة مكانها كمركز للاهتمام وذكّر أذهاننا المتعالية أننا يمكن أن نموت “عبثا” جراء انتشار جسم طبيعي.

المؤكد أن كورونا، سواء كان منتوج توالد طبيعي تلقائي أو صناعة مخبرية فإنه قد ملأ الدنيا وشغل الناس وإن كان الجميع يعلم الآن متى من أين انطلق إلا أن لا أحد اليوم يمكنه الجزم إلى ماذا ينتهي ومتى ينتهي. وبين الموعد المعلوم والموعد المجهول تجد البشرية نفسها في تحدي صارخ لعبقريتها الجماعية.