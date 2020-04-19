تأملات في قضايا قانونية مستجدة

* كوفيد 19 و الحبس المؤقت

* كورونا و استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية

كورونا الوباء القاتل المستجد، الوباء الذي جعل جل المخابر في العالم في حالة عمل دائم و متواصل من أجل إيجاد اللقاح و البلسم المعالج، وهو الوباء نفسه الذي يشغل مخابر القانون في مختلف دول العالم لإيجاد حلول للإشكالات القانونية التي ترتبت على توقف الحياة على سطح كوب الأرض و تعطل معها الكثير تنفيذ الالتزامات القانونية التعاقدية و غير التعاقدية، كما جمد التمتع بعديد الحقوق و الحريات التي تعتبر من الحقوق و الحريات الأساسية في مفهوم الشرعة الدولية .

كورونا و استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية :

لقد توقف تنفيذ العديد من الالتزامات القانونية التعاقدية في شتى المجالات، فتعذر على المتعاقدين تنفيذ عقودهم العامة و الخاصة بسبب الحجر الصحي المقرر في البلاد، و لا ريب أن هذا التوقف سيرتب أضرارا لأحد الطرفين أو كلاهما، و هو ما يطرح إشكالية قيام المسؤولية التعاقدية من عدمها عن حالة عدم تنفيذ الالتزام عند الاحتجاج باستحالة التنفيذ بسبب الحجر الصحي الناتج عن وباء و فيروس كورونا خاصة في ظل ضعف النصوص القانونية التي تنظم حالتي القوة القاهرة و الظرف الطارئ في بلادنا .

إن المادة 127 من القانون المدني و غيرها من الفصول و المواد الأخرى التي نظمت القوة القاهرة نصت على رفع المسؤولية المدنية على المتسبب في الضرر إذا أثبت أن الضرر قد نتج عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة و بذلك فإن هذه المادة تثير العديد من الإشكاليات العملية من أهمها تحديد الجهة المسؤولة على اعتبار الوباء قوة قاهرة من عدمه من جهة و من جهة أخرى تطرح إشكالية المسؤول عن جبر الضرر في حالة رفع المسؤولية المدنية عن المتسبب في الضرر و هي الإشكاليتين القانونيتين المطروحتين بقوة هذه الأيام بمناسبة هذا الوباء المستجد .

إن العودة للمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أنها تسند إثبات حالة القوة القاهرة إلى رئيس الجهة القضائية المختصة بموجب أمر على عريضة، و هو الأمر الذي أكدت عليه المحكمة العليا في أكثر من مناسبة، لذلك أعتقد أن هذا التوجه الذي اعتمده المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو توجه غير منطقي كون أنه يستحيل على المواطنين الاتصال بالجهات القضائية المختصة لإثبات القوة القاهرة لأنها مغلقة بسبب قرار الحجر الصحي، كما أني غير متحمس لإعطاء هذه السلطة لقاضي الموضوع لأن ذلك سيرتب لا محالة تعارض بين مختلف الجهات القضائية، لذلك أدعوا لإصدار نص قانوني خاص ينظم وباء كورونا من الناحية القانونية بما في ذلك تحديد طبيعته كقوة قاهرة .

كورونا و إشكالية الآجال و المواعيد

إن المواعيد و الآجال من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لذلك ستطرح لا محالة إشكالية قانونية في غاية الخطورة تتعلق بعدم قبول الدعاوي و الطعون بسبب فوات الآجال على رغم استحالة القيام بها بسبب الحجر الصحي، و لذلك يطرح تساؤل قانوني عميق في الكيفية القانونية التي ستسمح بوقف الآجال و تمديدها إلى ما بعد زوال هذا الوباء، من الأمثلة على الدعاوى المرتبطة بآجال محددة و التي سيستحيل على المتقاضين تسجيها بسبب إجراءات الحجر الصحي تلك الدعاوى المتعلقة بالطعن في قرارات لجان الطعن المختصة في مجال الضمان الاجتماعي و التي يشترط القانون أن تسجل خلال شهر من تبليغ قرار اللجنة المختصة للمعني .

و إني اعتقد أن النصوص القانونية المتعلقة بالقوة القاهرة السارية المفعول غير قادرة على التكفل بهذه الإشكاليات القانونية المتوقعة و هو ما يتطلب التدخل العاجل بتعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون الإجراءات الجزائية و القانون المدني عند الاقتضاء لتنظيم الآليات القانونية التي تحمي حقوق المتقاضين .

كوفيد 19 و الحبس المؤقت

أسند القانون في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية للسيد قاضي التحقيق سلطة إيداع المتهم الحبس المؤقت إذا كانت إجراءات الرقابة القضائية غير كافية غير أن القانون حدد مدة الحبس المؤقت التي لا يمكن أن تتجاوز الأربع أشهر إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 125 المتعلقة بالحبس المؤقت في مادة الجنايات .

إن الإشكالية القانونية التي تطرح في هذا الصدد هو بقاء المتهمين الذين تجاوزوا مدة الأربع أشهر تحت إجراء الحبس المؤقت في ظل منع السادة قضاة التحقيق استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية خلال فترة الحجر الصحي و هي مسألة على درجة كبيرة من الخطورة لأن المتهم سيبقى محبوسا في المؤسسة العقابية خارج الأطر القانونية .

و غير بعيد عن هذا الموضوع طرحت إشكالية قانونية هامة على مختلف الجهات القضائية خلال الأسابيع الماضية و هي الفصل في طلبات الإفراج و التي يشترط القانون فيها حضور المتهم المحبوس و أمام استحالة حضور المتهم المحبوس أمام القاضي بسبب منع استخراج المحبوسين بموجب التعليمة الصادرة عن السيد وزير العدل حافظ الأختام يكون من غير المنطقي على القضاة أن يؤسسوا رفضهم للإفراج على مبرر عدم حضور المتهم لأن حضوره أمام القاضي كان ناتجا على سبب لا علاقة له بإرادته.

هذه بعض الأمثلة على عينة من قضايا قانونية مستجدة طرحت بسبب وباء كورونا و لا شك أن العديد من القوانين و التنظيمات سيشملها التعديل لتعالج بعض النقائص التي ظهرت على المنظومة القانونية الجزائرية التي كشفها كوفيد 19 و في هذا الإطار سارعت كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول القوة القاهرة و أثرها على حركية التشريع و القضاء سينظم عن طريق تقنية التحاضر عن بعد يوم 29 أفريل 2020 و هو المؤتمر الذي سيناقش العديد من الإشكاليات القانونية و يقدم توصيات حول كيفية تجاوزها.

الدكتور حمزة حظري/جامعة المسيلة