تألق الإعلامية الأردنية دعاء وعل في برنامج “كواليس”

تألقت الإعلامية والكاتبة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية ” دعاء وعل” في برنامج “كواليس” الذي يبث على راديو إف إم مصر.

ولقد نالت الحلقة الأولى من برنامج “كواليس ” إعجاب الجماهير العربية وكان لها شعبية كبيرة على المستوى الدولي فورا بعد بثها يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 أين استضافت فيه الفنان والإعلامي السوري ماهر الشيخ .

كما أن برنامجها الفني الجديد يعول عليه كثيرا في الوطن العربي لكونه مميز ، وهذا راجع للأسلوب الحديث لنجمة الإعلام العربي “دعاء وعل” وهذا بالإضافة إلى صوتها الجميل الذي نال إعجاب المستمعين .

وكشفت الإعلامية الأردنية دعاء وعل ليومية “الوسط”، الجزائرية بأنها تشارك لأول مرة في برنامج إذاعي خارج بلدها الأردن، وتحديدا بأم الدنيا مصر، “أم الإعلام والفن”، رغم تعدد برامجها الإعلامية سابقا على المستوى المحلي ، إلا أن تعتبر على حد قولها إن هذه التجربة الحالية مختلفة وبطابع مميز ، كاشفة لنا أنها بصدد التحضير لأعمال فنية قادمة، ستعلن عنها قريباً، كما أعلنت ذات المتحدثة ، عن توكيل إدارة أعمالها رسمياً، للإعلامي المصري أمير كوجاك بمصر.

حكيم مالك