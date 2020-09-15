تأخر وصول قوائم حركة رؤساء الدوائر الى الولايات يتسبب في حالة هلع كبرى

أعلن مساء أول أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء أول أمس حركة في صفوف 50 بالمائة من رؤساء الدوائر البالغ عدهم 533 على المستوى الوطني بترقية 131 رئيس دائرة جديد وتحوي 110 آخرين وتوقيف 127 أخر ، هذا وحسب مصادر مقربة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية فأن إنهاء المهام جاءت من اجل استكمال تطهير مؤسسات الدولة من بقايا العصابة ، وكذا جاءت بفعل تقارير الفساد التي أعدتها مصالح الأمن ضد بعض رؤساء الدوائر الفاسدين .

هذا ولحد كتابة هذه السطور لا تزال القوائم لم تنزل إلى الولايات ما جعل العديد من رؤساء الدوائر يعيشون حالة من الرعب خصوصا بعدما تبين انه سيتم إحالة ما يزيد عن 100 رئيس دائرة إلى التحقيق بتهم نهب العقار والفساد و المساهمة في تبديد المال العام والتسبب في الاحتجاجات وتفكك المجالس البلدية ، في محاولة عرقلة مخطط الجزائر الجديدة بدعم من بقايا العصابة التي تحاول كبح عمليات التنمية وعرقلة النهوض بمناطق الظل ، كما سمحت هذه الحركية في تعويض بعض الدوائر التي ظلت شاغرة بعد ترقية رؤساء دوائرها أو تحويلهم فيما مضى وفي مقدمتها 5 دوائر أساسية .

محمد بن ترار