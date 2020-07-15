تأخر منح التصريحات لمخابر الكشف عن كورونا

رغم وعود وزير الصحة بتكفله بانشغالات قطاع الصحة ببسكرة خلال زيارته الأخيرة للولاية بحر الأسبوع المنصرم، إلا أن المعاناة تلقي بظلالها على المنطقة مما عطل حسن سير الأمور خاصة فيما يخص انطلاق عمل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا (PCR) لحد الساعة.

أكد مصادر طبيبة ليومية الوسط بأن ” ولاية بسكرة لا تزال محرومة انطلاق عمل أجهزة الكشف عن الفيروس PCR، الذي لا يزال متوقفا ينتظر تصريحات معهد باستور بالعاصمة المخول الوحيد لمثل هذه الإجراءات، هذا و أفادت ذات المصادر بأن قطاع الصحة حاز على ثلاثة أجهزة كشف أحدها استورده متطوعون من خارج الوطن ويتعلق الأمر بالرباعي جمعية الأطباء الخواص المرحوم أحمد حوحو، جمعية الأمل، ناس الخير وفريق صفحة “أحب بسكرة”، إلا أن الجهاز لم ينطلق بعد بسبب التصريح المذكور، أما الجهاز الثاني فقد جلبه وزير الصحة ليدعم مخبر مستشفى الحكيم سعدان خلال الزيارة التفقدية الأخيرة، إلا أن نفس الإشكال عطل سير المشروع أيضا، من جهة أخرى قامت إحدى الأطباء الخواص بتوفير مخبر كامل ومتكامل يضم جهاز الكشف بالإضافة إلى ملحقاته، لكن الإجراءات الإدارية لم تسمح بانطلاقه بحجة تصريح معهد باستور المذكور، هذه التصريحات التي صنع تأخرها حالة من الغضب والاستياء لدى عمال القطاع، رغم المناشدات المتواصلة من جانب الأطراف الفاعلة، التي توجهت نحو السلطات الولائية من أجل التواصل مع إدارة معهد باستور، لكن لا جديد يذكر لحد الساعة.

هذا ويتوجه القائمون على المشروع بنداء للسلطات العليا للبلاد من أجل الكف عن هذه السلوكيات التي نهى عنها المسؤول الأول عن البلاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق، ويتعلق الأمر بالممارسات البيروقراطية خاصة في الشق الإداري منها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بقطاع حساس للغاية إضافة إلى الجانب الانساني الغائب من جانب الإدارة المعنية في القضية المطروحة.

وفي سياق غير بعيد فتحت مديرية الصحة لولاية بسكرة باب التطوع أمام الراغبين في الانضمام للطاقم الطبي المشارك في حملة احتواء فيروس كورونا، ويخص الأمر كل من له خبرة كافية في المجال على أمل تحقيق الاكتفاء لدى الموارد البشرية التي تشتكي النقص الحاد فيها منذ فترة.

أحمد ناصري