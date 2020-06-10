تأخر قياسي في إنجاز مستشفيات وعيادات طبية

كشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة أن هذه الأخيرة وجهت مراسلا إلى ولاة عدة ولايات بالغرب الجزائري حول تأخر العديد من المشاريع التي استنفدت كل إجراءات الأشغال ولم تنته بها إلى اليوم .

فعلى مستوى ولاية تلمسان أثارت عملية تأخر إطلاق انجاز مستشفى جامعي بالإضافة إلى تأخر استكمال مستشفى السرطان لما يزيد عن 15 سنة استغراب الوزارة ، كما تساءلت وزارة الصحة في مراسلتها عن تأخر أشغال وتجهيز مصلحة للاستعجالات من أصل 03 استفادت منها الولاية و03 عيادات بمناطق نائية من أصل 18 عيادة استفادت منها الولاية ، أما بولاية مستغانم أثار تأخر مستشفى 240 سرير بمنطقة خروبة الاستغراب حيث انه انطلق منذ أكثر من 10 سنوات دون إتمام ، نفس الوضع تشهده مؤسستين صحيتين بشرق وهران والتي رغم انتهاء الآجال الممنوحة للمقاولات إلا أنها لاتزال دون إتمام ما جعل الوزارة تراسل الولاة للتدخل .

يحدث هذا في الوقت الذي تجري تحقيقات معمقة في انجازات مغشوشة بمؤسسات صحية من شأنها التأثير سلبا على صحة المواطن والتحقيق في تجهيز العديد من المؤسسات الصحية بالعديد من الولايات وهي الملفات التي تشرف عليها مصالح الدرك بالتعاون مع السلطات القضائية بالعديد من الولايات التي شهدت انجازات خلال العشرية الماضية .

محمد بن ترار