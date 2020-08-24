تأخر إنجاز ابتدائية لأكثر من 12 سنة

* مكتب “ترقية المجتمع المدني”يطلب تدخل الوالي

تساءل مكتب ترقية المجتمع المدني والمواطنة بورقلة عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تأخر الأشغال بابتدائية الحي الغربي منطقة ظل بقرية بامنديل مع مؤسسات أخرى لأكثر من 12 سنة ، رغم الوعود المتكررة للسلطات العمومية.

قالت الأمانة الولائية لترقية المجتمع المدني والمواطنة بورقلة في مراسلة موجهة لوالي الولاية بورقلة كانت قد تسلمت يومية “الوسط ” نسخة منها أن الابتدائية مسجلة منذ 2008 ولم يتم الانتهاء من إنجازها 12 سنة تعطيل إلى يومنا هذا، و أضافت نفس المراسلة أنه بناء على تعليمات مديرية التربية برمجت افتتاح المؤسسة لهذا الموسم 2020/2021 ابتدأ من الأحد المنصرم و هو تاريخ دخول الطاقم الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وقد تم تعيين المدير والأساتذة، كما أن مديرية التربية برمجت افتتاح هذه الابتدائية في الموسم الماضي2019/2020وكذلك في موسم2018و2019 ، خاصة اذا علمنا تقول ذات المنظمة أن رئيس الدائرة ورئيس البلدية تعهدوا أمام التلفزة والإذاعة الوطنية بافتتاحها في الموسم السابق2019/2020، مذكرة أن عدد الزيارات الميدانية للابتدائية للهيئات الإدارية الوصية تفوق الثمانون زيارة منذ2008 إلى يومنا ولكن بدون الانتهاء من المشروع، وللآسف تضيف المراسلة المذكورة أنه كعقوبة حتى الماتيكو المسجل لابتدائية من الاسمنت بدون عشب اصطناعي.

وقالت المنظمة أن والي الولاية خلال زيارته الميدانية الأولى لها قد وعد وشددتم بافتتاح الابتدائية في الموسم الدراسي2020/2021، لكن بعد المعاينة الميدانية من طرف ممثلو التربية مع المجتمع المدني تبين أن المؤسسة غير جاهزة تماما والمشروع متوقف من مدة في بعض أجزائه، وحتى الشطر المنجز يستحيل اعتماده كانطلاقة أولية بسبب غياب الكثير من المرافق الرئيسية وخوفا على العاملات في الإدارة وعلى التلاميذ من الاعتداءات الخارجية.

وقد أكدت هاته المراسلة أن المتضرر الوحيد هم أطفال المتمدرسين وخاصة الصغار في طور التحضيري هم من يتحملون عناء السير لمسافات طويلة والمرهقة في بيئة قاسية والاكتظاظ في الأقسام ب50 تلميذ بسبب الإرهاب الإداري الذي تمارسه بعض الإدارات منذ1962.

من جهتها فقد فتحت منظمة ترقية المجتمع المدني والمواطنة النار على الإدارة وحملتها مسؤولية تبعات الإقصاء وتضيق على المصلحة العامة ، خاصة إذا علمنا تقول أنها كانت هي السبب الرئيسي في التأخير وبعراقيلها الكبيرة بدون رقيب وبكل حرية والتي اضطر المقاول التوقف عدة مرات بسبب عدم تسوية الوضعية المالية والإدارية، مثل عدة مشاريع أخرى.

أحمد بالحاج