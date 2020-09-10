تأجيل نهائي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وافق المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المسابقات في الاتحاد والخاصة بتأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي قد عقدت اجتماعًا مع ممثلي الأندية عبر تقنية الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة تأجيل المباريات التي كان من المقرر لها أن تقام نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، وذلك بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا في دولة المغرب ووافقت غالبية الفرق على التأجيل،على أن تكون مباراتي قبل النهائي يومي 16 و 17 أكتوبر المقبل و مباراتي العودة 23 و 24 منه والمباراة النهائية يوم 6 نوفمبر.

وفيما يخص الكونفيدرالية فتمت الموافقة على أن يكون قبل النهائي 19و20 أكتوبر والمباراة النهائية يوم 27 منه.