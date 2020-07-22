تأجيل موسم البيع بالتخفيض بسبب فيروس كورونا

كشف مدير التجارة لولاية الجزائر, عبد الله بن حلة عن تأجيل إلى أجل غير مسمى لعملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي 2020 التي كان المزمع تنظيمها بداية من 21 جويلية الجاري, بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

واوضح بن حلة أنه تم تأجيل عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي الخاصة بالموسم الصيفي 2020 المزمع تنظيمها بداية من 21 جويلية إلى غاية 31 أوت القادم بالجزائر العاصمة إلى أجل غير مسمى, مبرزا أن إجراء التأجيل يهدف إلى تفادي انتقال عدوى كوفيد-19 وتجنب التجمعات والاكتظاظ أمام المحلات والمراكز التجارية الذي يميز عادة عملية البيع بهذه الصيغة. وأكد المسؤول الولائي أن عملية ممارسة البيع المقننة ليس أولوية في ظل الوضع الصحي الاستثنائي الحالي مع تفشي فيروس كورونا, خاصة أن عملية البيع بالتخفيض تستقطب عددا كبيرا من الزبائن دفعة واحدة لاقتناء السلع المعروضة بأسعار تنافسية ما يؤدي إلى الاحتكاك بين المواطنين.

يشار إلى أن عملية البيع بالتخفيض مقننة بموجب المرسوم التنفيذي الصادر يوم 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون و البيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة.

ب.عطار