تأجيل ملف تركيب السيارات وتمويل حملة بوتفليقة

أجل قاضي الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر للمرة الثانية على التوالي قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة والأحزاب السياسية المتابع فيها الوزيران الأول السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء الصناعة السابقين وعدد من رجال الأعمال وعائلاتهم إلى يوم الأحد القادم وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع .

وقد عرفت جلسة المحكمة حضورا إعلاميا وأمينا مكثفا بالإضافة إلى عائلات المتهمين وعددهم 28 يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزراء صناعة حكومات بوتفليقة وهم يوسف يوسفي وحجوب بدة بالإضافة إلى الوزير الفار عبد السلام شوارب وكذا والية بومرادس ووزيرة السياحة سابقا يمينة زرهوني بالإضافة إلى رجال أعمال محمد بايري ومحمد معزوز وكذا حسان عرباوي ونجل عبد المالك سلال.

وتأتي هذه المحاكمة الثانية في القضيتين, إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 12 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي كما أدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا كما تم إدانة الوزير السابق للصناعة يوسفي يوسف بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق للصناعة أيضا بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب 05 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز ب 07 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة. وأدين في نفس القضية جال الأعمال حسان عرباوي ب 06 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة ومحمد بايري ب 03 سنوات حبسا نافذا وإدانة نجل الوزير الأول الأسبق, سلال فارس, ب 03 سنوات حبسا نافذا.

للإشارة كان رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد قرر يوم 12 فيفري الفارط تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام لما كشفته من حجم العصابة خلال تسيير الحكومة للسنوات الأخيرة من العهدة الرابعة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

باية ع