تأجيل محاكمة هامل و براشدي

محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، التي كانت مقررة، اليوم الأحد، بالبليدة، تأجيلها إلى 31 ماي، وذلك بعد رفض المتهمين الإثنين إجراء المحاكمة عن بعد.

وكان قد تم في 9 أفريل الماضي عرض على المتهمين الموقوفين إجراء المحاكمة عن بُعد وذلك في إطار إجراءات الحد من إنتشار فيروس كورونا إلّا أنّهما رفضا هذا العرض.