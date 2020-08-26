تأجيل محاكمة مراد علومي إلى 23 سبتمبر

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، صباح اليوم، جلسة الاستئناف المخصصة لمحاكمة مالك مجمع سوفاك، مراد عولمي، إلى 23 سبتمبر المقبل.

وقدم دفاع عولمي طلبا لهيئة المحكمة لتأجيل الجلسة، وقد تم الموافقة عليه.

وأدانت محكمة سيدي أمحمد يوم 24 جوان مراد عولمي بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وأدين عبد السلام بوشوارب غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 12 سنة سجنا نافذا.

وقد تم متابعة جميع المتهمين في قضية سوفاك بتهم ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وغيرها من التهم