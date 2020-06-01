تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 29 جوان القادم

قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة الإثنين تأجيل محاكمة كريم طابو رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد إلى يوم 29 جوان القادم و جاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة المدعو كريم طابو المتابع بتهمة إضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي منذ شهر سبتمبر الماضي بطلب من هيئة دفاع المتهم حيث تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.

واقتضت الإجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا المتخذة من قبل السلطات القضائية بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتملة فيما يرفض الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد حسب ما أشير إليه, و كانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر الماضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت و بعد إستئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي التحقيق قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر وضعه تحت نظام الرقابة القضائية و إطلاق سراحه.

وكانت نيابة محكمة مجلس تيبازة قد أصدرت نهاية الأسبوع الفارط بيانا تؤكد فيه أن الموقوف كريم طابو هو الذي تراجع بمحض إرادته عن إجراء اتصال مع أفراد عائلته ولم يتعرض إلى المنع كما نقلته بعض المصادر

باية ع