تأجيل محاكمة عون الحماية الذي اتهم باهانة طبيب إلى 27 سبتمبر المقبل

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، محاكمة عون الحماية المدنية المتابع بجنحة اهانة طبيب الذي رفع ضده شكوى أمام محكمة بينام في باب الوادي ما ادى الى سجنه الامر الذي حرك احتجاجات عارمة وسط اعوان الحماية المدنية الذين حضر عدد كبير منهم أمام مجلس القضاء .

هذا وقد تم تأجيل القضية للمرة الثانية الى تاريخ 27سبتمبر الجاري بطلب من دفاع الطرف المدن بعدما تم تاجيلها يوم 16 أوت مع الافراج عنه ، هذا وقد طالب العديد من القانونين بضرورة مراجعة هذا الامر الذي تم اصداره بتشديد العقوبات على مهيني والمعتدين على الطواقم الطبية ، والذي اصبح فرصة لتصفية الحسابات خاصة في ظل غياب قوانين ردعية تحمي المواطن من تعسف الطواقم الطبية بالمستشفيات ، كما ان متابعة المواطنين هو تكريس للطبقية في المجتمع حسب تأكيد محامي اخر بحكم ان الطاقم الطبي اصبح طرف ممتاز في التقاضي .

محمد بن ترار