تأجيل محاكمة علي حداد و13 وزيرا

أعلن رئيس جلسىة قسم الجنح بمحكمة سيدي أمحمد صبيحة امس عن تأجيل ملف رئيس الأفسيو السابق على حداد صاحب المملكة الوهمية وصفقاته المشبوهة البالغ عددها 275 التي جعلته من أثرياء الجزائر رفقة الوزيران أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و11 وزيرا يتقدمهم عمار غول ،بوجمعة طلعي ،عمارة بن يونس ، يوسف يوسفي ، بدة محجوب ، عبد القادر قاضي وعبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار بالإضافة الوالي زوخ و العديد من رجال الأعمال المدراء التنفيذيين في قضايا تزوير واستغلال النفوذ والحصول على مزيات بطريقة مشبوهة إلى يوم 11 ماي المقبل بفعل تعليمة وزير العدل الصادرة يوم 16 مارس المنصرم ، حيث لم يتم إحضار المتهمين واكتفى رئيس الجلسة بإعلان التأجيل إلى يوم 11 ماي المقبل للنظر في هذا الملف الشائك الذي استفاد فيه كل من الوزير السابق عمار تو ، وعبدج القادر بوعزقي ووالي البيض جمال خنفار من انتفاء وجه الدعوى .

هذا وأشارت مصادر مقربة من الملف أن علي حداد والذي يعد من رجالات السعيد بوتفليقة تمكن من الحصول على 275 صفقة في ضرف قياسي بلغت قيمتها 78.410 مليار سنتيم ، منها 99 مشروع في قطاع الأشغال العمومية بقيمة مالية تزيد عن ال56 ألف مليار بالإضافة إلى 23 مشروع في قطاع الري بقيمة 21.719 مليار ومشروعين في مجال الطاقة قيمتهما 261 مليار هذا عن طريق شركته ” ETRHB” فيما استفاد من باقي المشاريع ضمن ما يعرف بالمناولة مع العديد من الشركات الأجنبية التي استغلت الوضع لنهب المال العام من جهة وتهريب رؤوس الأموال من قبل حداد إلى الخارج منها شركتا “مابا ” و”أو زغون ” التركية ، “ريتزاني ” و”توديني ” الايطالية ،شركة “تيكسيرا ” البرتغالية ، بالإضافة إلى 03 شركات اسبانية ، وشركتين صينيتين وأخرى هندية ، كما تبين أن علي حداد بفعل مجمعه تمكن من الحصول على أموال ضخمة لمشاريع لم ينطلق في انجازها وأخرى لم تتجاوز نسبة الأشغال ال05 بالمائة ، حيث تمكن بفعل نفوذه مع البنوك من الحصول على الأموال التي أغلبها هربت إلى الخارج .

و يشارأن علي حداد تمكن من التحول إلى أهم رجال المال والجاه والنفوذ بفعل علاقته مع السعيد بوتفليقة وجملة من رجال الحكومة ومدراء البنوك المالية الذين سيتم حضورهم الجلسة بين متهمين وشهود خلال الجلسة من الحصول على 452 قرضا بنكيا من اغلب البنوك العمومية بقمة تتجاوز ال210 ألف مليار في مدة لم تتجاوز ال19 سنة حيث مكان أول قرض تحصل عليه علي حداد سنة 2000 من القرض الشعبي الذي منح علي حداد قروضا بما مجموعه 73 ألف مليار لتمويل 124 كما تبين أن 83 بالمائة من قروض علي حداد كانت من البنوك العمومية التي لم يسدد من قروضه إلا أربعة قروض لفائدة بنوك خاصة ، كما حولت أغلب القروض لتمويل المشاريع المشبوهة التي تحصل عليها بين 2012 و2018 لكن تبين أنها حولت كرؤوس أموال إلى الخارج بحكم أن 70 بالمائة من مشاريع علي حداد لم تكتمل وبعضها لم ينطلق بعد .

محمد بن ترار