تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل وعائلته ليوم الأربعاء

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس الأحد محاكمة ملف فساد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعدد من أفراد عائلته وإطارات سابقين في مختلف هيئات الدولة وولاة الجمهورية السابقين المتابعون بتهم ثقيلة ذات صلة بقضايا الفساد إلى الأربعاء القادم بسبب سوء الحالة النفسية للمتهم الرئيسي عبد الغاني هامل ال7ذي يواجه عقوبة ب15 سنة سجنا نافذة في هذه القضية فيما تواجه زوجته وأبنائه عقوبات السجن النافذ لمدة تتراوح بين 10 و3 سنوات .

وقد أجلت هيئة محكمة قضاء الجزائر مساء أمس هذه القضية التي سبق وان فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد في الفاتح من أفريل الفارط استجابة لطلب هيئة دفاع المتهم عبد الغاني هامل وعائلته بمبرر سوء حالته النفسية كما كان العديد من المحامين المتأسسين في هذه القضية طلبوا بتأجيل القضية بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء جائحة وباء كورونا

عطار ب