تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل وعائلته بمجلس الجزائر ليوم الأربعاء القادم

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر , الاحد محاكمة ملف فساد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وعدد من أفراد عائلته واطارات سابقين في مختلف هيئات الدولة وولاة الجمهورية السابقين المتابعون بتهم ثقيلة ذات صلة بقضايا الفساد الى يوم الأربعاء القادم بسبب سوء الحالة النفسية للمتهم الرئيسي عبد الغاني هامل ال7ذي يواجه عقوبة ب15 سنة سجنا نافذة في هذه القضية فيما تواجه زوجته وابنائه عقوبات السجن النافذ لمدة تترواح بين 10 و3 سنوات .

وقد اجلت هيئة محكمة قضاء الجزائر مساء أمس هذه القضية التي سبق وان فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد في الفاتح من أفريل الفارط استجابة لطلب هيئة دفاع المتهم عبد الغاني هامل وعائلته بمبرر سوء حالته النفسية

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