تأجيل محاكمة الهامل وعائلته ووزراء وولاّة سابقين إلى 26 جويلية المقبل

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 320

قرر قاضي غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة تأجيل البت في قضية “آل هامل” المتهمون في قضية الثراء الفاحش عن طريق استغلال النفوذ، رفقة عدد من المسؤولين والولاة السابقين من بينهم الوالين السابقين عبد الغني زعلان وغلاي موسى.
وجاء تأجيل المحاكمة بسبب بقرار من ألمحكمة بسبب تمسك المتهمين بمحاكمتهم عن بعد من داخل المؤسسة العقابية.

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