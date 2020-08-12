تأجيل محاكمة النائب بهاء الدين طليبة بسبب غياب الشهود عن محكمة سيدي أمحمد

الأولى
عن سارة يوبي 768

أجلت محكمة سيدي أمحمد الأربعاء محاكمة النائب السابق بحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة بمحكمة الى تاريخ لاحق بسبب غياب الشهود عن جلسة المحاكمة
وقد تم ايداع نائب المجلس الشعبي الوطني السابق بهاء الدين طليبة في 17 اكتوبر الماضي الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق محكمة سيدي أمحمد في قضايا فساد من بينها تبيض الاموال و التمويل الخفي للأحزاب والحملات الانتخابية و شراء الاصوات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2017 وكان نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صوتوا في جلسة مغلقة يوم 25 سبتمبر الفارط على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الاختام
باية ع

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