تأجيل محاكمة الكارتل المالي لنظام بوتفليقة

* القضية تعني علي حداد ومحي الدين طحكوت

أجلت محكمة سيدي امحمد الاثنين للمرة الثانية على التوالي محاكمة الكارتل المالي لنظام حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لمنتدى ورؤساء المؤسسات علي حداد ليوم الأحد القادم , وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت ليوم الاثنين القادم فيما أجلت محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لتركيب السيارات مراد عولمي ليوم الأربعاء القادم .

وعرفت المحاكمة التي تم تأجيلها حضور المتهمين والمسؤولين السابقين المتورطين معهم في مقدمتهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزيرا الصناعة في أخر حكومة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير النقل والأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي بالإضافة إلى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس وبعض الولاة السابقين .

ويتابع المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحتكرون مجال المال والأعمال في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بتهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة إجرامية، و المشاركة في تبديد و استعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالحه، وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض للحصول على مزية غير مستحقة ، و الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة للجماعات المحلية و الهئات العمومية الخاضعة للقانون العام، و المؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار و التعديل لصالحهم في نوعية المواد و الخدمات و التموين و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

وعرف قاعة المحاكمة نوع من التوتر في صفوف محامي المتهمين خاصة المتهم علي حداد الذي طالبت هيئة دفاعه بضم القضيتين المتابع فيها فالي جانب هذه القضية يتابع أيضا في قضية أخرى تتعلق بعدة تهم ثقيلة منها الحصول على مزايا و امتيازات عقارية وجمركية و مينائية من اجل احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسهم مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان خارج الأطر القانونية كما سبق لذات المحكمة أن فصلت في قضية أخرى تورط فيها حداد رفقة عشرات من الوزراء السابقين منهم أويحيى وسلال في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

باية ع