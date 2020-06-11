تأجيل محاكمة الجنرال حسين بن حديد إلى 18 جوان الجاري

أجلت محكمة سيدي امحمد محاكمة اللواء المتقاعد حسين بن حديد إلى 18 من شهر جوان الجاري في القضية التي يتابع فيها بتهمة إحباط معنويات الجيش.

وكانت هذه القضية تأجلت عدة مرات، وذلك بسبب الإجراءات الإستثنائية التي اتخذتها مصالح وزارة العدل على مستوى المحاكم والتي تنص على جدولة الموقوفين فقط بدون جمهور.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد قد استفاد مؤخرا من الإفراج، ليتم متابعته عبر إجراءات الإستدعاء المباشر.