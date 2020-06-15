تأجيل قضية مراد عولمي في ملف القروض البنكية إلى 17 جوان

أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى 17 جوان الجاري ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال مراد عولمي.

و تتعلق القضية بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها عولمي مراد رفقة إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري و على رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت و عدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك و افراد من عائلة عولمي.

ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بـتبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك