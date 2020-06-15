تأجيل قضية مراد عولمي في ملف القروض البنكية إلى 17 جوان

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 230

أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى 17 جوان الجاري ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال مراد عولمي.
و تتعلق القضية بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات المتورط فيها عولمي مراد رفقة إطارات من بنك القرض الشعبي الجزائري و على رأسهم الرئيس المدير العام السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت و عدد من أعضاء لجنة القروض بذات البنك و افراد من عائلة عولمي.

ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بـتبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة اجرامية و المشاركة في تبديد و استعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك

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