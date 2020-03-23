تأجيل قضية كريم طابوا إلى 06 أفريل المقبل

كشفت مصادر مقربة من محكمة القليعة عن تأجيل محاكمة الناشط السياسي ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس كريم طابو صبيحة أمس الاثنين الى يوم السادس ابريل المقبل في القضية الأولى التي كان قد أوقف من اجلها يوم 10 سبتمبر الماضي واستفاد من الإفراج المؤقت مكن قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 .

هذا وكان من المفروض أن يمتثل كريم طابوا امام قسم الجنح بمحكمة القليعة أمس الاثنين في القضية المتعلقة بتهمة إضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي وهي التهمة التي أودع من اجلها كريم طابوا الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة يوم 12 سبتمبر 2019 .

محمد بن ترار