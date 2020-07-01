تأجيل قضية طحكوت الى الاثنين القادم

قررت محكمة سيدي أمحمد تأجيل قضية الفساد المتورط فيها رجل الاعمال محي الدين طحكوت و الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال الى يوم الاثنين القادم.

وعرفت القضية التي تأجلت عدة مرات بسبب طلب نقابة المحامين انسحاب المحامي محسن عمارة بسبب شطبه من مهنة المحاماة فوضى عمت قاعة الجلسات بمحكمة سيدي امحمد بسبب التماس الدفاع تأجيل القضية أمام رفض القاضي الذي شرع استجواب أويحيى رغم رفض المحامين ليتدخل وكيل الجمهورية ويؤكد ان قراءة الدفاع تختلف عن قراءة النيابة او القاضي

ب.ع