تأجيل قضية حداد ،اويحي ، سلال الى 20 سبتمبر

قد أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة،صبيحة اليوم الأحد، محاكمة رجل الأعمال علي حداد ، والوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و10 وزراء آخرين، إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري.بطلب من هيئة دفاع المتهمين .

هذا وقد تم إحضار الوزير الأول السابق عبد المالك سلال المتهم في الملف الى قاعة الجلسات ، بينما ظهر كل من علي حداد، المتواجد في سجن تازولت بباتنة، وأحمد أويحيى المتواجد في سجن العبادلة ببشار، عبر تقنية التحاضر عن بعد في حين طالب الدفاع بتأجيل الملف بفحوى الاطلاع على بعض الوثائق المهمة في الملف وهو ما استجابت له هيئة المحكمة ، هذا وقد تميز اليوم بحضور مكثف للمحامين والصحافين في محيط المجلس والقاعة .

محمد بن ترار