تأجيل فتح قضية فساد أويحيى وزعلان وغول وولاة سكيكدة السابقين ليوم 28 ديسمبر

الأولىالوطني
عن باية عطار 824

أجل القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد الاثنين فتح قضية فساد جديدة تورط فيها كل من الوزير الأول السابق احمد اويحيى ووزراء من حكومته وهم عمر غول وعبد الغاني زعلان الى جانب وولاة سابقين ورجال أعمال من ولاية سكيكدة يتقدمهم محمد بن فسيح ليوم 28 ديسمبر الجاري .
وتتعلق هذه القضية التي يفتحها القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد لأول مرة بعد تأجيلها مرتين بطلب من هيئة دفاع المتهمين بسبب إصابة بعد المحامين بوباء فيروس كورونا وثانية لارتباط المتهمين بقضايا أخرى بمنح امتيازات غير مبررة سوء استغلال الوظيفية و تورط فيها الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، والوزيران السابقان للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان وعمار غول، رفقة ثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة، من بينهم دربالي محمد وبن حسين فوزي، إلى جانب 17 آخرين مابين إطارات من دوائر وزارية وولاية سكيكدة وقد وقف التحقيق القضائي في هذه القضية على وجه اخر من وجوه فساد النظام السابق في مجال منح امتيازات ممثلة في أراضي واستغلال حيز في ميناء سكيكدة دون وجه حق مع تبديد الأموال العمومية وخرق قوانين الجمهورية

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