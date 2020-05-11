تأجيل الفصل في ملفات طحكوت حداد وعولمي

أجلت محكمة سيدي أمحمد الاثنين محاكمة ملفات الفساد الخاصة برجال الأعمال محي الدين طحكوت والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وكذا المدير العام لمؤسسة سوفاك مراد عولمي إلى تاريخ 15 جوان القادم بغية استكمال التحضيرات الخاصة بإجراءات المحاكمة عن بعد.

وتعتبر هذه القضية أيضا ملفا من ملفات الفساد التي تورط فيها النظام السابق حيث يتابع فيها العديد من المسؤوليين الكبار في مقدمتهم الوزيران الأولان السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال بالإضافة الى وزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي ومحجوب بدة وهم كلهم مسؤوليين سابقون تم إدانتهم من قبل العدالة في عدة قضايا فساد منها ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة كما يتابع في هذا الملف وزراء سابقون آخرون على غرار عبد الغني زعلان وبجمعة طلعي والعديد من الولاة السابقين منهم والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

وحسب المعلومات المتوفرة فان ملف الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات يخص قضايا فساد في قطاع الأشغال العمومية ومشاريع الطرقات فيما يتابع المدير العام لمؤسسة سوفاك مراد عولمي في قضايا فساد تخص حصوله على تسهيلات وقروض وعقارات ببعض الولايات دون وجهة حق وبتواطؤ مسؤوليين وهو الأمر نفسه بالنسبة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت التي يواجه تهم فساد في هذا الملف الخاص عن نشاطه بتركيب السيارات بالإضافة إلى ملف أخر يتعلق بتضخيم فواتير النقل الجامعي.

باية ع