تأجيل العمليات الجراحية وتجهيز العيادات الاستشفائية

كشفت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في مراسلة إلى مدراء الصحة والمستشفيات الجامعية بالولايات إلى ضرورة تأجيل العمليات الجراحية الغير مستعجلة لضمان توجيه الإمكانيات والتجهيزات الطبية من أجل التصدي لوباء الكورونا ومحاصرته ، هذا وشددت الوزارة على مدراء الصحة بتوجيه اغلب نفقات التجهيز إلى تجهيز العيادات الاستشفائية العمومية بأحدث التجهيزات خاصة بالبلديات والتجمعات السكانية النائية من اجل تقريب العلاج من المواطن وتخفيف الضغط على المستشفيات لتفادي التنقلات إلى المدن والتي تبين أنها أحد الأسباب المباشرة في تنقل وباء الكورونا.

من جانب آخر أبقت المراسلة على تأجيل كل العطل والتعويضات عن فترات الراحة للأطقم الطبية وعمال القطاع إلى أجل غير محدود والتشديد على التدقيق في العطل المرضية لضمان التكفل الصحي بالمواطن الذي تحول اليوم إلى واجب وطني يستوجب تضحية الجميع وتجنيدهم من اجل التصدي لفيروس كرونا والحد من انتشاره .

محمد بن ترار