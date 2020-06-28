تأجيل الاستماع إلى هدى فرعون ومنعها من السفر

أجلت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الاستماع إلى وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال هدى فرعون ، حيث غابت برمجة الوزيرة لظروف لم يتم الكشف عنها وأشارت المصادر التي أوردت الخبر أن هدى فرعون متابعة قضائيا وممنوعة من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفرها بسبب التحقيق في إبرام صفقات مشبوهة مع شركات كونيناف ، وتقديم تصاريح مغلوطة حول القطاع خاصة تدفق الانترنيت والسيولة المالية والضغط على مراكز البريد ناهيك عن التوظيف العشوائي بتواطؤ من إطارات في قطاعها ، من جهة أخرى لايزال التحقيق في ملف مراقبة الحدود الكترونيا عن طريق مد الألياف البصرية وهو المشروع الذي أطلقته الوزيرة دردوري وأجهضته والوزيرة فرعون وإطاراتها عن طريق التزوير ، في حين تبين نقص في الكوابل النحاسية بمخازن الولايات والتي تم سرقتها وتهريبها ودعم شركات خاصة بها ما خلق ثغرات مالية كبرى ، ضف إلى ذلك غياب الدعم المادي للمشاريع التنموية في القطاع وتحويلها إلى الخواص ما جعل القطاع هيكلا دون روح ، في حين يبقى مشكل تدفق الانترنيت القضية الأكبر وهو المشروع الذي كلف الدولة الملايير دون تجسيد خاصة وأن نسبة التغطية بالانترنيت والهاتف تبقى ضعيفة لاتتعدى ال65 بالمائة فعلا .

محمد بن ترار