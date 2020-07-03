تأثير فيروس covid-19 على تغير الخريطة الدولية

لا يزال العالم يحبس انفاسه؛ مع الارتفاع المحسوس في تطور وتيرة انتشار فيروس كورونا covid-19 المستجد و حصيلته المخلفة؛ محركا بذلك الاذهان الاقليمية من مفكرين و باحثين اقتصاديين و سياسيين حول مدى تأثير covid-19 على مسار الخريطة الجيوسياسية العالمية باعثا تساؤلات تتبادر لهذه الأذهان :

*كيف يصبح العالم بعد covid- 19؟

* لماذا لم يستطع جيل الالفية الماضية الاستشراف بهذا الوضع الراهن؟

*او لماذا لم تأخذ استشرافاتهم بعين الاعتبار؟

*هل ما يشهده العالم اليوم من تداخل و ترابط سبب في انتشار الفيروس؟

*ما دور العولمة في سرعة انتشار الفيروس؟

هل يسكبح مسار التعاون الدولي القائم ام انها فرصة لإثبات الذاتية الدولية؟

*كيف يعبث covid-19 بخريطة النظام الاقتصادي الدولي؟

*كيف ستقسم الاعباء الاقتصادية والاجتماعية التي سببها الفيروس؟

منذ تفشيه لا يزال covid- 19 يسبب نزيفا حادا للاقتصاد العالمي مخلصا اياه من اسسه التي يرتكز عليها، فقد عرقل الامداد و التدويل و اربك خطوط انتاج و الغى كافة انواع النقل عبر العالم، كما اضعف الطلب العالمي و عزل دولا و اصاب قطاعات المالية و السياحة بشلل تام ، خاصة في ضل التراجع التاريخي و الحاد لأسعار النفط و ظهور اقنعة عنصرية مسببة خوف و ريبة و تساؤلات من نوع من يحتوي الشعوب المهمشة و المجتمعات المحلية و من يقنع الدولة بممارسة دور الدولة الحارسة او الراعية لشعوبها المهضومة حقوقهم وسط صمت مريب لمنضمات اقليمية عالميه مثل منظمة حقوق الإنسان و منظمة الصحة العالمية.

و هكذا فإن بحلول جائحة covid-19 فإن صورة الاقتصاد العالمي تشهد تغير، هذا التغير جاء عاصفا بمعدلات النمو حيث يكمن مقياس النمو الاقتصادي كم من خلال مراقبة النسبة المئوية للتغير في الناتج الداخلي الخام او قيمة السلع و الخدمات المنتجة فإذا كان الاقتصاد ينمو فهذه دلالة على خلق مزيد من الوظائف الجديدة و خلق الثروة ضمن الحلقة(كل انتاج الا و يولد دخلا و هذا الدخل يعاد انفاقه على عملية الانتاج) يشير تقرير صندوق النقد الدولي ان عدد من البلدان تشهد تفاقما في معدلات البطالة فقد ارتفعت (حسب التقرير) البطالة في الاتحاد الأوروبي بنحو 2.3% كما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 4.5 مليون وظيفة شاغرة و اشارت دراسة تحليلية للأونكتاد ان العالم يشهد موجة افلاس واسعة النطاق، و لعل هذا هو السيناريو المنطقي الناتج عن ظمور مستوى الطلب الكلي العالمي و وانخفاض في الانفاق الاستهلاكي و تراجع نسبة الانفاق الاستثماري نتيجة تعليق حركة تنقل الافراد و رؤوس الأموال و و غلق الحدود الذي نشهده اليوم حيث فرضت الحكومات حول العالم قيودا على السفر في محاولة لاحتواء الفيروس و تكشف البيانات المستمدة من خدمة تتبع الرحلات الجوية Flight Radar 24 ان عدد الرحلات الجوية خصوصا التجارية على مستوى العالم قد تأثر بشكل كبير ، و حين يتعلق الأمر بحدة انتشار الفيروس فإن كل دولة تتوقف على قدرتها على التكيف مع الازمات التي تتيح لها مساحة حركة معينة يجب استغلالها و تحديد اولوياتها كجاهزية منضومتها الصحية و اعتمادها على سياسات اقتصادية و اجتماعية ملائمة لوضعيتها ثم ضرورة تنسيق الجهود و تفعيل التعاون الدولي و تبني مبادرات تدعيمية

و من منظور آخر فإن ما تسببت به الازمة من تباعد اجتماعي ادى بالجميع الى اللجوء إلى الخدمات الالكترونية حيث سجلت كبرى مواقع التسوق الالكتروني زيادة في الطلب حيث انتقل الافراد في ضل الحجر الصحي الى شراء مستلزماتهم عبر الإنترنت كما توضح منصة اكسباند ان هناك زيادة في معدل التجارة الالكترونية عبر العالم بنسبة 12% ، و حديثا عن المجال البيئي فهو ايضا مستفيد اخر من الازمة الراهنة فقد رصدت الوكالة الفضائية (ناسا) تراجع في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين الذي ينتج عن استخدام الوقود الأحفوري،كذلك توصل باحثو مركز ابحاث الطاقة و الهواء النقي المتخصص في دراسة التبعات الصحية لتلوث الهواء بأن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تراجعت هي الاخرى بنحو 25%؛ و نتيجة للتوقف التام لعمالقة الانتاج الصناعي في اوروبا و تراجع حركتها سجلت وكالة الفضاء الأوروبية انخفاضا كبيرا في نسبة التلوث لتظهر بصورة جديدة توضح كيف انخفضت الانبعاثات الكربونية في اجواء المدن الكبرى في انحاء اوروبا خاصة باريس ميلانو و مدريد

ان ما تمليه علينا ضمائرنا اليوم هو ضرورة تعقيم قلوبنا قبل ايدينا و اعادة النظر في اختياراتنا، و ظرورة استبدال نظرتنا السلبية بأخرى اكثر ايجابية و تحريك قطاعات بديلة كتنمية قطاع الصحة و البحث العلمي و ميادين الاستشراف من اجل ان نصبح اقوى و نقدر على الصمود امام ما هو مختفي و ظرورة ان نكون يدا واحدة و ان نبقى دائما محبين ايجابيين…

رانيا ايمان الصديق