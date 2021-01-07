بِالفيديو: بونجاح يُسجل رباعية ويعتلي صدارة الهدّافين في الدوري القطري

ج.ن

يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفع حصيلته التهديفية في الدوري القطري لكرة القدم، وتألق بشكل لافت اليوم الخميس، خلال اللقاء الذي جمع ناديه السد ضد السيلية في إطار الجولة 13.

وساهم بطل إفريقيا مع “الخضر” في الفوز العريض للسد بنتيجة ثمانية أهداف لصفر، مسجلا أربعة أهداف كاملة في شباك المنافس.

وفاز فريق السد بِنتيجة عريضة (8-0)، لِحساب الجولة الـ 13 من عمر البطولة القطرية للموسم الحالي.

وسجّل بغداد بونجاح رباعيته في الدقائق: الـ 23 والـ 80 والـ 86 والـ 89. فضلا عن ذلك، صنع مهاجم “الخضر” هدفَين آخرَين بِتمريرتَين حاسمتَين، في الدقيقتَين الـ 36 والـ 54. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع بونجاح غلّته إلى 12 هدفا بِزيّ فريق السد، مُحتلّا صدارة هدّافي البطولة القطرية للموسم الجاري.