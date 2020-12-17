بِالفيديو: بن دبكة هداف ويقود الفتح للفوز على الهلال في كأس الملك

ج.ن

رفع الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب نادي الفتح السعودي، رصيده من الأهداف لهذا الموسم رفقة فريقه لستة أهداف.

وساهم اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان بن دبكة مساء الخميس، بِقوّة في تأهّل فريقه الفتح إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس السعودية للموسم الحالي.

وفاز فريق الفتح بِثنائية نظيفة على مُنافسه نادي الهلال، لِحساب ثمن نهائي كأس السعودية.

وسجّل متوسط الميدان سفيان بن دبكة الهدف الثاني لِفريقه الفتح، في الدقيقة الـ 88.

وكان بن دبكة (27 سنة) قد انتقل إلى فريق الفتح السعودي في جانفي الماضي، بِعقد تنقضي مدّته في الصيف المقبل. قادما من مولودية الجزائر.

ويأمل اللاعب السابق للعميد ونصر حسين داي الى تمثيل ألوان “محاربي الصحراء” من جديد ويعتبر هدا الأمر شرف كبير لِأيّ لاعب جزائريّ.

وخاض بن دبكة (27 سنة) مباراة دولية واحدة فقط مع المنتخب الوطني الجزائري، كانت خارج القواعد أمام السيشل في جوان 2016. وذلك بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، وتحت إمرة التقني نبيل نغيز. كما شارك أساسيا في المقابلات الثلاث للمنتخب الوطني آمال، في إطار دور المجموعات لِأولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016.