بين ردع المنحرف وتكوين السوي

بقلم احسن خلاص

لا يمكن أن نمر على بيان مجلس الوزراء الأخير دون أن تستوقفنا حزمة ا لتدابير المتخذة للوقوف في وجه انتشار الجرائم في أحياء المدن الجزاىرية والتي باتت مقلقة منذ انتشارها الواسع الذي يعود لسنوات. تدابير عاجلة مستعجلة هدفها الردع والتصدي الصارم بالوسائل العمومية الموجهة لذلك واتخاذ السبل العاجلة للوقاية منها غير أن ما وراءها لابد أن يستنفر الدارسين للعوامل التي تقف وراء تفاقم ظواهر تهدد النسيج الاجتماعي وتتربص بالرصيد الأخلاقي للمجتمع.

وقبل محاولة فهم هذه التدابير وسبب لجوء الحكومة بشكل عاجل لاتخاذها نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر فقد أوصى مجلس الوزراء بمنع استيراد وبيع وصنع الأسلحة البيضاء بما فيها السيوف والخناجر بغرض الوصول إلى أحياء منزوعة السلاح والفصل بين المجرمين ووسائل الإجرام كما أوصى وزارة العدل بأن تستثني الجماعات الإجرامية من إجراءات العفو وتخفيض العقوبات بالنظر إلى أن العود صار يشكل أغلبية الحالات الإجرامية كما تتمثل أيضا في دعم ترسانة الإجراءات القانونية لحماية مصالح الأمن المكلفة بمحاربة الجماعات الإجرامية ويضاف إليها إعداد مشروع قانون لمحاربة عمليات الاختطاف لاسيما التي يذهب ضحيتها الأطفال.

وتدل هذه التدابير الوقائية الاستعجالية على خطورة الوضع وكأن الحكومة أرادت أن تدق ناقوس الخطر وتنبه الرأي العام حول السلوكات الإجرامية التي صارت تمثل مشكلة وطنية جديرة بأن تنال اهتماما خاصا من قبل الحكومة وأنها لم تعد قضايا عابرة نجد أمثالها في الدول الأكثر تطورا في أساليب الوقاية.

ويظهر من خلال الاطلاع على طبيعة هذه التدابير أنها اتجهت أكثر نحو محاربة الظروف التي تتهيأ عادة قبل ارتكاب الجريمة دون أن تذهب إلى عمق المشكلة وطرح السؤال الجوهري وهو: كيف يتشكل الفرد المجرم وكيف تتكون الجماعات الإجرامية وما السبيل إلى الحيلولة دون ولادة هؤلاء الفاعلين وتشكلهم أفرادا وجماعات وما هي الأسباب العميقة التي تقف وراء تفاقم العمليات الإجرامية وتشكل الجماعات في هذا الظرف. ولا ندري ان كانت الدولة بأجهزتها الأمنية تملك خارطة توزع العمليات الإجرامية وتناسب هذه الخارطة مع التحولات العمرانية فقد لوحظ في السنوات الأخيرة تقاطع الإجرام لاسيما العمليات التي تعتمد على الأسلحة البيضاء مع عمليات ترحيل السكان من الأحياء القصديرية نحو أحياء سكنية جديدة تنعدم فيها المرافق العامة وفضاءات التسلية والترفيه والتعليم والتدريب كما لا يمتلك الدارسون بشكل خاص والرأي العام إحصاءات دقيقة تبين العلاقة بين الأعمال الإجرامية المتفشية وبين انتشار المخدرات التي صارت تغزو الأحياء وتنتشر بين الشباب انتشار النار في الهشيم. ثم ما علاقة هذه الظواهر بالبطالة وضيق الآفاق والهشاشة والتهميش الاجتماعي والتفكك الأسري وظواهر أخرى لا يمكن أن تكون إلا مولدة للاجرام بامتياز. فلا يمكن أن نتصور أنه يمكن ببساطة القضاء على الجريمة بمجرد نزع السلاح من المجرم أو منعه من الوصول إليه بمنع صنعه واستيراده أو بيعه في الوقت الذي لم يعد في متناول جميع الأفراد المهيأين للاجرام فيلجأون إلى وسائل أخرى مثل مفك البراغي وغيرها من الوسائل البدائية.

توصية أخرى لا تقل أهمية بما تحمله من مخاطر، فالتوجه نحو استثناء الجماعات الإجرامية من إجراءات العفو وإن كان المبتغى منه ردع هذه الجماعات ومنعها من العودة إلى العمليات الإجرامية طمعا في إجراءات العفو الرئاسية التي تصدر عادة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية إلا أنها تدل على ما هو أخطر، يتمثل في أن مراكز إعادة التربية بعيدة عن دورها التربوي والادماجي فالعقوبات السالبة للحرية لا تعوض المدان معنويا وأخلاقيا ولا تعده للاندماج في الحياة العامة الطبيعية بل تدفعه لاستئناف السلوكات ذاتها التي أدخلته السجن. ومن هنا فإنه من الأجدر أن ينصب الاهتمام على مكافحة الإجرام في النفوس قبل مكافحته في المحيط من خلال تفعيل دور مراكز إعادة التربية والتأهيل النفسي والاجتماعي وتفعيل وظيفة مؤسسات التنشئة الاجتماعية كما يجدر قطع الطريق أمام عوامل الإجرام الخارجية أو التابعة للمحيط من خلال إدماج الشباب تكوينا وتشغيلا وتحفيزا على السلوكات الإيجابية.

وما يدل على خطورة انتشار الإجرام انطلاقا مما يستشف من بيان مجلس الوزراء أن الحكومة فكرت في تدابير لحماية فرق مكافحة الإجرام مما يدل على وجود سلوكيات انتقامية تجاه مصالح الأمن تشير إلى وهن في مؤسسات الدولة وفقدان هيبتها لدى الشباب المنحرف الغارق في آفات المخدرات والإجرام. غير أن محاربة الإجرام لا يمكن أن تنحصر في أجهزة الأمن وحدها بل هي مسؤولية المجتمع كله فهل يجب وضع آليات حماية المجتمع من التبليغ عن الإجرام والتحرك في وجهه؟

ونجد أن الحكومة التفتت هذه المرة إلى ضرورة إصدار قانون خاص بمحاربة اختطاف الأطفال بعد مرور سنوات بأكملها عن بداية تفشي هذه الظاهرة التي تدل على تفسخ أثار امتعاضا شديدا إلى الحد الذي ظهرت فيه مطالب بتفعيل تنفيذ حكم الإعدام في حق مختطفي الأطفال. لقد أنشأت الظاهرة هواجس لدى العائلات لاسيما مع انتشار الاعتداءات الجنسية على الأطفال أصحابها ممن أئتمنتهم العائلات لتربية أبنائها أو تحفيظهم القرآن الكريم، ظواهر بقدر ما تثير الغرابة فهي تترك في النفوس حالة من اليأس من اللامعيارية التي تسود المجتمع نتيجة تكرار السياسات الفاشلة في مجال تكوين الإنسان.

جميل أن تفكر الحكومة في ردع الإنسان المنحرف لكن الأجمل أن تفكر في تكوين الإنسان الإنسان السوي وتلك مهمة أشق لكنها أنفع وأدوم.