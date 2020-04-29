بين تيه الانزياحيين والمبادئ التربوية لطه عبد الرحمن

بقلم: الوليد فرج

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لعل ما نعيشه اليوم من رداءة على مستوى الإعلام وهو أحد أوجه فشل سياسة استغلال المثقف كأثاث يُزّين المشهد السياسي العام ، أو كواجهة لإخفاء بعض أعطاب السياسي ، وهذا ليس بدع جديد في مجال ممارسات السياسة عندنا ، فما جرى بين ديغول و باليرمو المثقف الموسوعي ، الذي نجح ديغول في استمالته و استقطابه ، من معارض مناهض للاستعمار إلى وزير ثقافة ديغولي مرتمي في أحضان المحافظين و بوائقهم ، مما ورطه في السكوت عن جرائمهم الاستعمارية، مما دفع الكثير من المثقفين و النقاد إلى اعتبار رواياته مجرد روايات قراء محطات القطارات.

إذا كان هذا مآل مثقف موسوعي ، شغلت كتاباته جيلا كاملا ، ومازالت إلى يومنا هذا محل دراسة و اهتمام العديد . فكيف سيكون وضع المثقف الذي نشأ في بيئة ثقافية لا تتوفر على شروط اكتمال عملية الأيض المعرفي الثقافي ، التي أفرزت لنا مثقفا في ذاته بحاجة إلى سياسة تأهيل و إعادة تأهيل معرفي و ثقافي.

بينما راحت مجموعات الشباب البسطاء ، تدفع عن المجتمع و تشجب مجموعة مشاهد تلفزية متحركة ، بُثت على بعض القنوات التلفزية ، التي اتسمت بقلة الأدب أحيانا ، و خدش حياء الأسرة الجزائرية أحيانا أخرى ، والتلاعب بعواطف المشاهد بطريقة ساقطة وتحت ضغط شعبي تحركت ما يسمى بهيئة الضبط السمعي البصري متأخرة ، رغم الملامح المتعددة لسوء الخدمة الإعلامية المقدمة من طرف جل القنوات ناهيك عن تدني مستويات كوادرها ، قبل هذه الفضائح الأخلاقية التي تعكس اهتراء نظم التربية و تراجع الأخلاق العامة قبل المهنية .

في ظل هذه الكارثة الأخلاقية، نجد ذلك اللفيف الذي يدعي الانزياح بالفعل الثقافي إلى حقله الأصيل ، ظنا منه أن مجموعة مقالات أو ما يشبهها هي من تختصر محاور الثقافة وهي التي ترسم وجه المثقف ، فراحوا يسعون إلى تدبيج مجموعة من النصوص ، تكفيك عناوينها الثقيلة ، لتقف على الانفصال عن الواقع الذي كثيرا ما دمغناه بالتفاهة و الرداءة . لتأتي مجموعة برنامج متلفزة بمشاهد حية مجسدة ما وصفناه مصدقة لأحكام الإفلاس الأخلاقي التي أطلقناها هنا مرارا.

إن الفعل الثقافي اليوم الذي يخرج عن فلسفة التربية ، يعتبر ضربا من الترف الفكري في زمن هذه الطوارئ الحادثة . فقد صار لزاما الاشتغال على أبواب التربية وإثارة عناصرها و مرجعياتها و تكوين أدوات تثاقف بين فئات المجتمع تعمل على تأسيس الأصول الأصلية ، لتربية مجتمعية .

واتساق مع ما قاله الفيلسوف الكبير طه عبد الرحمن أن أي مقوم تربوي لا تخرج صفاته عن أربعة هي بمثابة مبادئ ، حري بكل من يشتغل على الأفكار التربوية ، إثارتها بدءا ، لا سيما في ظل هذا الواقع المترهل على جميع الأصعدة الذي بلغ إلى حد التهتك و الخلاعة التي لم يعرفها مجتمعنا وهو في أحلك حالاته .

المبادئ الأربعة للمقوم التربوي عند طه عبدالرحمن :

مبدأ الثبات : أن اي ممارسة تربوية الأكيد فيها أنها تقوم على مجموعة أسس منها الثابت الركين و منها المتغير . هذا المتغير بدوره ينقسم إلى قسمين : متغير متحرك وجوده ينتهي بوجود وظيفته . و متغير قلق : الذي ينشط و يتحرك دون وظيفة مخصوصة . وفي الثابت التربوي نفرق فيه بين نوعين :

الثابت الجامد : وهو الصورة المدموغة في المخيال لا أثر للروح فيها ، والتمسك بها مجلبة للضرر على العملية التربوية .

– الثابت الراسخ : ذا محمول روحي يبقى محافظا عليه حتى في حالات مزاحمة الثابت الجامد له او ملابسة المتغير القلق . وفي هذا الصدد و ملابسات المزاحمة المتغيرات القلقة كان يفترض انبثاق نشاط الانزايحيين ، لحماية (الثابت الراسخ) من مزاحمة (الثابت الجامد) و (المتغير القلق) وهذا يفتح المجال الحقيقي على الاشتغال على التراث التربوي .

– مبدأ الاستقلال : لا يمكن الجزم باستقلالية المطلقة للمقوم التربوي لتداخله مع غيره الخارج عنه و يفرق طه عبد الرحمن بين ضربين من الاستقلال :

استقلال الانفصال : حيث يمتنع فيه أي اتصال بين العنصرين المنفصلين كأنهما ذا هوية و ماهية مختلفة مغايرة .

استقلال الاختصاص : تنعدم فيه المسافة الفاصلة بين العنصرين ، فالعنصر المختص يكتسب خصوصيته من جهات ليست بالضرورة من ماهيته مما يجعله يتسم بالتفاعل مع أي عنصر آخر يتصف بمثل خصوصيته . ويعتمد في هذا التفاعل على عمليتين متكاملتين هما :

الاستمداد : إذ يستمد و يتغذى من كل عنصر مختلف بالقدر الذي يتناسب و ثراء خصوصيته.

الإمداد : وهو العملية العكسية إذ يمد العنصر التربوي المختلف للآخر بما يثري خصوصيته و يغذيها.

عملية التأثير والتأثر هذه تكون بعيدة عن أي نفوذ أو تسلط عنصر عن الآخر تتبني على الاشتراك المتبادل المرن دون أي ضغط يمس بالآخر وعناصره مبادئه.

مبدأ الحياة : الذي يبقى العنصر التربوي حيا كي يقدر على مقاومة التقلبات مع مختلف السياقات التربوية للثقافات الأخرى و (يقوى على النهوض بمتطلبات العصر المستجدة و التصدي لإشكالاته و تحدياته المختلفة . و يتجه إلى التفاعل مع المقومات التربوية التي تختص بها الثقافات الأخرى ).

مبدأ الإبداع : أن عنصر الحياة كمبدأ يجب أن ينكشف و يظهر بالإبداع ، و عند الفيلسوف طه عبد الرحمان يقضي بالتفرقة في العنصر الحي بين نوعين (العنصر المنتج) و (العنصر المبدع).

العنصر المنتج يحققه العطاء الحاصل عن التقليد الموروث او قاعدة ملزمة او قانون محدّد دون أن يقدر اكتناه سر وجودهما.

(بيد أن العنصر المبدع يقدر على كسر التقليد . فالعنصر المبدع ينشئ المضمون وآلته ، مما يجعل التوسل بالعنصر المبدع هو فتحٌ لفضاء من الحرية و يجعل الخيال يطلق عنانه متصورا نظائر قريبة أو بعيدة و بدائل عاجلة أو آجلة لما ورّثه التقليد و لما قررته القاعدة أو سطره القانون و في هذه والنظائر و البدائل تنكشف مكنونات العنصر المبدع ).

إن ما نعيشه اليوم من تراجع وتردي على جل مستويات الحياة مرده الأخلاق و مساوئ التربية فلا يمكن التخلص من رطائن السلوك و التفاهة و الرداءة إلا بإرساء نظم تربوية جديدة تتصدى للوضع الذي آل إليه مجتمعنا.