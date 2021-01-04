بين الخوف من الكوفيد وهواجس اللقاح

بقلم احسن خلاص

مع اقتراب موعد إطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد 19 في الجزائر بدأت الهواجس النفسية تنتقل من الكوفيد إلى اللقاح ذاته فإذا كانت 2020 سنة الخوف من الكوفيد فإن سنة 2021 هي سنة الخوف من السبوتنيك، اللقاح الذي يقال إن الجزائر اختارته ن بين عدة لقاحات معروضة على السوق الدولية. وقد تضطر السلطات الصحية لإطلاق عملية تحسيسية واسعة لإقناع جزء هام من عموم الشعب بالارتياح للقاح الجديد لاسيما وأن الجزائريين وكباقي سكان المعمورة يسمعون عن هذه اللقاحات ما لا يبعث كليا على الاطمئنان مما تعرض له متعاطوه من تأثيرات جانبية صعبة وغير قابلة للتحمل.

وتظهر أهمية اللقاح المضاد للكوفيد في أنه يأتي لينتقم من فيروس جمد الحياة وعطل شؤون الناس لما يقرب من سنة كاملة ولذا فإنه من المنتظر أن يكون الإقبال عليه كبيرا إلى درجة أن الكميات الأولى التي ستستقدم من بلد المنشأ ستكون كبيرة غير أنها لن تكفي لسد الحاجة الكبيرة والملحة إلى أخذ اللقاح لاسيما في هذه المرحلة الأولى التي تنوي السلطات إلى تحقيق نسبة هامة قد تتجاوز 60 بالمائة من المواطنين الموزعين حسب الأولويات على القطاعات حسب درجة حساسيتها وأهميتها ودرجة تعرض العمل فيها للفيروس.

لذا ينتظر أن يكون توزيع اللقاح الجديد منظما في حملات تطعيم شبيهة بتلك التي تجرى على المدارس وبعض المراكز لاسيما وأن اللقاح سيقدم للمواطنين مجانا أي أنه لا يباع في الصيدليات بل سيكون توزيعه انطلاقا من المؤسسات الاستشفائية.

ومع وجود هذه النية في تعميم اللقاح تدريجيا ليشمل أكبر عدد من المواطنين وحملات التطمين التي باشرتها السلطات منذ أشهر والقائمة على أن الجزائر ستقتني أحسن اللقاحات المعروضة على السوق الدولية وأن ثمن اللقاح المناسب لن يعجزها انطلاقا مما أكدته السلطة مرارا بأن صحة المواطنين تعتبر أولوية حيوية واستراتيجية من بين أولويات الدولة، إلا أن التخوف لا يزال سيد الموقف لدى الكثير من المواطنين الذي يجهلون هن هذا اللقاح أكثر مما يعرفون ولن يستقر الوعي بأهمية اللقاح إلا بعد مرور أسابيع عن تاريخ الشروع فيه.

وبالمقابل يظل اقتناء اللقاح المضاد للفيروس المستجد أولوية قصوى للدولة إذ من شأنه أن يعيد الجزائريين إلى الحياة العامة والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون هواجس وترفع تدابير الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي على المواطنين وعلى المؤسسات المنتجة وعلى الخدمات العامة بغية الانتقال لتجسيد عملية الإنعاش الاقتصادي التي ستمهد لعملية إقلاع شامل في الأشهر المقبلة.

ويغذي التخوفات القائمة الجدل الذي قام منذ أسابيع بين المختصين في الشأن الصحي بالجزائر حول خيار الإسراع في اختيار اللقاح أو التريث لمعرفة النتائج التي يكون قد حققها في البلدان التي سبقتنا إلى اقتنائه وقد كان لأصحاب الرأي بالتعجيل أن الدول الكبرى هي الأكثر تسابقا لأخذ اللقاح وبعضها لم ينتظر تأشيرة المنظمة العالمية للصحة للبدء في تلقيح مواطنيها بالنظر إلى الطابع الاستعجال الذي يفرضه استمرار الكوفيد في التضحية بأرواح البشر بالآلاف. ويرى جانب من الرأي العام أن اختيار لقاح السبوتنيك الروسي لم يخضع بالضرورة للمعايير العلمية بقدر ما ارتبط بطبيعة العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا من جهة وبينها وبين الصين مجهة أخرى.

وبالرغم من الهواجس التي اعتبرها النفسانيون طبيعية في هذه المرحلة الانتقالية بين الفيروس واللقاح إلا أن الأمل يبقى قائما في أن يساعد هذا اللقاح الجزائريين في عودتهم التدريجية إلى الحركية والنشاط وقد بدأت بوادرها مع فتح وسائل النقل الجماعي بين الولايات من نقل بري وقطارات في انتظار فتح وسائل النقل داخل المدن مثل ميترو الأنفاق.

ويرى النفسانيون كذلك أن السواد الأعظم ممن تعود على تدابير الوقاية من وضع الكمامة واستعمال المطهرات والتزام التباعد الجسدي لن يسمح بمغادرتها حياته اليومية حتى في الحالات التي تثبت فيها فعالية اللقاح بل ستظل تدابير احتياطية وقد دخلت في التقاليد اليومية بعد أشهر من مقاومتها واعتبارها تصرفات غريبة.