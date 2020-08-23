بين الاعتبارات البيئية وحاجات التنمية المستدامة

بقلم الأستاذ / إبراهيم سلامي

يتطلب التحول إلى اقتصاد أخضر مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار، فهو يؤدي الى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين حالة الرفاه البشرى والعدالة الاجتماعية باعتباره نموذجا جديداً في مجال الاقتصاد سريع النمو لارتباطه بالاقتصاديات البيئية التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التنمية.

الجزائر من بين دول العالم التى لجأت إلى تبني خيار الاقتصاد الأخضر لتحسن الوسط المعيشي للإنسان و خلق المساواة الاجتماعية، والحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، حيث يلعب الإعلام البيئي دورا مهما في إبراز أهمية البيئة،بعدما أصبح استخدامه لنشر ثقافة الوعي البيئي من بين الضرورات الملحة والمساهمة في نجاح فكرة الاقتصاد الأخضر.

ويتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ظروفا معينة على المستوى الوطني مثل تغيير السياسات المالية وتقليل الدعم المضر بالبيئة واستخدام أدوات جديدة مبنية على السوق وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعات خضراء فضلا عن كفاية وتحسين التشريعات الوطنية لتنظيم التحول نحو الوظائف الخضراء، وضرورة تعزيز الوعي البيئي من خلال فعالية الإعلام البيئي .

إنّ مبدأ الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة، بل إن هناك فهمًا مطردًا الآن لحقيقة أن تحقيق الاستدامة يرتكز بالكامل تقريبًا على إصلاح الاقتصاد، فالعقود المتتالية من خلق الثروات الجديدة عن طريق نموذج الاقتصاد البني لم تتعامل مع التهميش الاجتماعي واستنفاذ الموارد، ولا تزال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بعيدة، وان الاستدامة لا تزال هدفًا حيويًا بعيد الأمد، ويبقى الأمل مرتبط بالاقتصاد الأخضر للوصول إلى الأهداف المسطرة.

والجزائر من بين الدول التي بدأت في التوجه نحو سلك إستراتيجية جديدة ومسايرة التحولات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبنيها الاقتصاد الأخضر كبديل للاقتصاد الأسود الملوث للطبيعة، حيث اتخذت عدة تدابير وإجراءات وسن قوانين جديدة تتماشى والإستراتيجية الجديدة المنتهجة، والاعتماد على االاستثمارات غير المضرة بالبيئة مثل السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، وتصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً لتكاليف البيئية.

الاقتصاد الأخضر كأداة لتطور و نمو البشرية

يعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرف بأنه ” هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الإنسان و المساواة الاجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية و من الندرة الايكولوجية للموارد و يمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الأخضر في ابسط صوره وهو ذلك الاقتصاد الذي يقلل من الأنبعاثات الكربونية و يزداد فيه كفاءة استخدام الموارد و يستوعب جميع الفئات العمرية.

و يمكن أيضا تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه ” واحد من الأسباب التي تؤدي إلى تطور و نمو البشرية و سيصبح المجتمع عادلا في توزيع الموارد، و تحقيقه سوف يؤدي بشكل ملحوظ إلى تقليل الأخطار و الندرة البيئية .

و يعرف أيضا الاقتصاد الأخضر بأنه” أحد النماذج الجديدة لتنمية الاقتصادية السريعة النمو و الذي يقوم أساسا علي المعرفة الجيدة للبيئة و التي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية و النظام البيئي الطبيعي ”.

وقصد تهيئة الإطار المناسب لدعم الاقتصاد الأخضر في الجزائر، يمكن الإشارة أولا إلى قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة القانون 03-10 الذي يكرس المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فهو الإطار التشريعي الملائم لأعمال أسس الاقتصاد الأخضر ، فلقد تضمن هذا الأخير كل القواعد التي تضبط إدراج البعد البيئي ومراقبة الأنشطة الملوثة، مع كل النصوص التنظيمية المرفقة به، حيث يشكل هذا القانون قاعدة أيضا لتحقيق الاقتصاد الأخضر ، إذا سلمنا أنه من بين الأدوات المحققة لهذه التنمية، إضافة إلى ضرورة إدراج البعد البيئي في المشاريع الاستثمارية ومواصلة دائما في الإطار القانوني الداعم لتكريس التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وبلوغ الاقتصاد الأخضر .

الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية

للاقتصاد الأخضر أهمية كبيرة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فهو يرتكز أساسا على إعادة تصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة وطريقا مؤدي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما دفع بالجزائر إلى تبني هذا من خلال سنها لعديد من القوانين المدمجة فيها البعد البيئي وتغيير سلوك ومواقف الأفراد بواسطة الإعلام البيئي من أجل الوصول إلى تحقيق اقتصاد أخضر.

والتنمية المستدامة لدول المتقدمة تعني التحول نحو الاقتصاد الأخضر و انتهاج سياسة خضراء جديدة ، من شأنها المساعدة على الانتقال من اقتصاد متخلف أو راكد إلى اقتصاد اخضر مزدهر بدون وجود لانبعاثات ملوثة للبيئة، ولتحقيق هذا المبتغى يجب سلك الخطوات التالية:

إعادة الاعتبار للمناطق الريفية عن طريق الاهتمام بالزراعة والمحافظة على الغابات واستخدامها كموارد هامة في الدولة وتحسين مستوي المعيشة لدى سكان الريف .

الاهتمام بالموارد المائية ومعالجة المياه غير النظيفة وترشيد الاستهلاك والعمل على الحفاظ علي الموارد المائية ومنعها من التلوث .

مراجعة السياسات الحكومية وجعلها سياسات خاضعة لنظام الاقتصاد الأخضر فإذا كانت سياسة ديكتاتورية يجب تغيرها إلي سياسة ديمقراطية .

تبني الاقتصاد الأخضر وجعله في خدمة سياسة السوق لتشجيع وتسويق الإنتاج.

عدم فرض قيود علي التجارة الدولية وعلي الاقتصاد الأخضر، مع معالجة التشوهات التجارية كالضرائب المفروضة علي الصادرات والواردات .

قيام الدولة بالتصدي لمشكلة النفايات والعمل علي معالجتها وإعادة رسكلتها .

وضع خطة للعمل علي تطوير الكربون واستخدام تكنولوجيا ذات كفاءة مرتفعة .

الارتقاء بالبحث العلمي و تحسين التعليم وتشجيع الابتكار الداعم للاقتصاد النظيف.

من خلال ما تم التطرق إليه، نجد جميع المعطيات تشير إلى نهج الجزائر لسياسة اقتصادية خضراء، بعد مواكبتها لتطور الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة، في مجال تبني الاقتصاد الأخضر كبديل للطاقات الأحفورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتجلى ذلك في ما حمله قانون حماية البيئة، وفرض جباية خضراء، إلى جانب دور الإعلام البيئي في مرافقة و تسليط الضوء على هذا التوجه الجديد، إلا أنه رغم كل هذه المجهودات المبذولة لا تزال بعيدة عن الأهداف المرجوة تحقيقها خاصة و أنها تتميز بمساحات شاسعة وثروات بديلة تنتظر الاستغلال.