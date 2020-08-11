بين الأنسنـة و المواطنة و حرية الرأي و التعبير

بقلم: الوليد فرج

تروم الشعوب التي تتوق إلى الحرية ، إلى تأسيس نظم تحكمها ، وفقا لمبادئ العدالة ، و مُثل الإنسانية ، فلا يمكن بناء مجتمع انسانوي ، إلا بإحترام سنة التدرج ، و انتهاج طرائق تتناسب و تفتيت الأنساق المضادة للحرية ، من خلال الانضباط في التطاور (الطور) ، و الالتزام بالتمرحل التخالقي النشوئي ، في التطور النضالي ، مع الوعي بأن ذات الإنسان هي محور الإهتمام ، فلا يمكن أن نصل إلى إنتاج المواطن (المواطنة) ، ما لم نمر على تحقيق الذات الإنسانية (الأنسنة) مع مراعاة فهم السياقات النفسية و التاريخية التي ولّدت النظم القائمة ، و ميكانيزمات عملها التي تكبح السير إلى الوصول إلى مجتمع الإنسان الحر.

إن الخلط و حرق مراحل النضال والفهم ، تقود إلى صناعة آلية تنتج الفوضى النضالية ، التي تصبح كابح آخر يعطل تحقيق الأهداف التي تنادي بها ، فنداء المواطنة لا يمكن أن يسبق نداء حقوق الإنسان ، باعتبار هذه الأخيرة هي البيئة و الرحم الذي يخرج منه حق المواطنة ، هذا الحق وغيره يستحيل تحقيقه ، ما لم يحقق وضع الأنسنة .

لماذا لم تحقق الثورات البيضاء أهدافها ؟ هل النضال خاطئ /غالط ؟ هل منهج الثوارت صحيح ؟ ما هو دور مفهوم الأنسنة في هذه الثورات ؟ ما الأنسنة ؟ و ما هي كوابحها ؟

بعيدا عن تأصيل المعنى الفلسفي للأنسنة ، و تأثيل المعنى الذي يكتنفها ، والذي لا يسعه هذا المقام ، نكتفي بملامحها الكبرى التي ترفع اللبس عن ما يخدم فكرتنا ، دون الشطط عن المنهج الفكري الذي نشأ فيه الفهم و المفهوم .

النزعة الإنسانية “الأنسنة” هي اتجاه فكري اجتماعي تربوي تجتمع فيه وظيفيا عدة مذاهب الفلسفية و تصب فيه العديد من المزاريب الأدبية و الراوفد الفلسفية الأخلاقية والعلمية، ولد واكتمل نشوءه في عصر النهضة ، قوامه و محور فكرته ، الوعي بالذات الإنسانية .

لقد عرف “أندريه لالاند” في قاموسه “النزعة الإنسانية” بأنها مركزية إنسانية متروية، تنطلق من معرفة الإنسان، وموضوعها تقويم الإنسان وتقيمه واستبعاد كل من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه لقوى خارقة للطبيعة البشرية، أم بتشويهه من خلال استعماله استعمالًا دونياً، دون الطبيعة البشرية .

من خلال تعريف لالاند ، نقف على أن الأنسنة محورها معرفة الانسان و وعيه بذاته ، و تقويمها ، و حمايتها من كل ما يمس طبيعتها و صونا لكل ما يتهددها ، و يدفع إلى اغترابها عن محيطها و بيئتها الإنسانية ، مهما كان الدافع .

و يذهب علي حرب إلى تعريف الأنسنة بأنها ثمرة لعصر التنوير والانقلاب على الرؤية اللاهوتية للعالم والإنسان، أي ثمرة رؤية دنيوية ومحصلة فلسفة علمانية ودهرية، بهذا المعنى فإن الأنسنة هي الوجه الآخر للعلمنة، فما أنجزته الحداثة الغربية هو كونها أحلت سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة محل الذات الإلهية وهيمنتها على العالم، وذلك على العكس ما كان سائدًا في القرون الوسطى، من خلال استقلالية الذات البشرية وتحرير عقلها أو روحها .

ضبط مفهوم علي حرب للأنسنة ، انطلاقا من كونها الوجه الآخر للعلمنة ، من خلال فك أغلال الدين عن كل ما هو انسي ، و تحرير الذات الانسانية من القوالب الدينية التي تحكم حركة العملية العقلية و النشاط الروحي لها .

إن الإباحة الانسية في المفهوم الذي نقله علي حرب للأنسنة ، بإطلاق الذات البشرية ، و تحريرها يرجعها إلى طبيعتها الأولى ، وفي سبيل تحقيق ذلك سوف تغرق في نهر الدماء ، ارجع إلى الفاتورة الإنسانية للثورة الفرنسية ، لذا نجد أصوات بعض المستلبين لمبادئ الثورة الفرنسية ، دون الذهاب إلى خلفياتها و فواعلها الحقيقيين ، صوتا نشازا ، انتشار صداه صار يشكل خطرا . (انظر مقالاتنا : أنصت لنجوى الغرفة الخلفية للتاريخ ) . والكثير منهم اليوم خرجوا يرفعون عقيرتهم ، يشتكون أحكام القضاء و ينادون بحرية التعبير و الرأي ، و جلهم يشكل ناضله و يعتبر خطابه كابحا و عائقا للأنسنة ، بعيدا عن القناعة بأن الفرد الإنساني هو القيمة في حد ذاته، وأن احترام هذه القيمة هي مصدر كل القيم الأخرى وكل حقوق الإنسان ، فإذا كان القضاء غير مستقل ، وأحكامه ليست عنوانا للحقيقة ، فهو يصدر مئات من الأحكام يوميا ، فهل خالد درارني وحده إنسان؟

من كوابح الأنسنة عند أركون :

الأرثوذكسية : أو كما يحلو للبعض تسميتها بالصراطية ، هي الجمود داخل حقل المعنى الثابت و المنسجم ، الممتنع عن غيره ، و استنباط الحقيقة وبناء القضية على أساس مسلماته و بديهياته دون غيره ، فالأرثوذكسية هي المحور الذي يرتسم حوله محيط انغلاق الذات عن نفسها تأسيسا على دين أو إيديولوجيا أو مذهب سياسي او رأي .

السياج الدوغمائي : الدوغمائية أو الوثوقية ، لضبط خصائص الدوغمائية ربطها تلميذ أركون هشام صالح بمفهوم الصرامة العقلية مستئنسا في ذلك بمفهوم روكيش ميلتون : هي عدم قدرة الشخص على تغيير جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعية لذلك ، و عدم القـدرة على إعادة ترتيـب أو تركيب حقل ما تتواجد فيه عدة حلول لمشكلة واحدة و ذلك بهـدف حل هذه المشكلة بفاعلية أكبر .

ويبقى كابح هيمنة المفكر فيه ، و كابح التضامن بين الدولة والكتابة ، من الكوابح التي تخرج عنا موضوعنا للاستزادة حول هذا الموضوع انظر مصطفى كيحل في الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون .

إن أولئك المنفذين لسلسة العتاب الشعبي ،دون وعي منهم ، نجدهم قد سقطوا وهم يكونون ردود أفعالهم في نفي أهم مبدأ و مجانبة الأرضية الأساس الأولى التي تنغرس فيها بذرة النضال لتغيير أي وضع وهي أرض الأنسنة .

يتبع …