بيـــــــان صحــــــفي : عمال اتصالات الجزائر يستفيدون من دورات في الاسعافات الاولية

سيستفيد عمال اتصالات الجزائر من دورات تكوينية في الاسعافات الاولية وهذا على خلفية الاتفاقية التي أمضيت بين الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر السيد محمد أنور بن عبد الواحد والمدير العام للحماية المدنية.

هذه الاتفاقية بموجبها سيتم ضمان دورات تكوينية في الوقاية والامان والاسعافات الاولية لعمال اتصالات الجزائر والتي ستكون جد فعالة خاصة في الوسط المهني، وتسعى اتصالات الجزائر من خلال هذه الاتفاقية الى زرع ثقافة وقاية وأمان لدى عمالها.

للإشارة فان الإسعافات الأولية تعد من المبادئ البديهية التي يجب على العامل أن يحيط بها ويعرفها حق المعرفة، نظراً لأهميتها البالغة سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة.

اتصالات الجزائر كونها مؤسسة مواطنة، تهدف من خلال هذه المبادرة على تدريب عمالها عليها وتعليمهم كيفية التعامل مع أي حالة طارئة بطريقة صحيحة وبالسرعة القصوى.